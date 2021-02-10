https://ria.ru/20210210/pozitsiya-1596817970.html

В ДНР потребовали от Киева определиться с позицией по "Минску-2"

В ДНР потребовали от Киева определиться с позицией по "Минску-2"

Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Донбассу, глава МИД ДНР Наталья Никонорова потребовала от Киева в самое... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T13:47

2021-02-10T13:47

2021-02-10T13:47

минские соглашения

ситуация в днр и лнр

мид днр

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

в мире

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ДОНЕЦК, 10 фев - РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Донбассу, глава МИД ДНР Наталья Никонорова потребовала от Киева в самое ближайшее время официально подтвердить приверженность минским соглашениях или заявить о выходе из них.Ранее глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что реагировать на обстрелы нужно зеркально - "выстрелом на каждый выстрел".Полпред ДНР подчеркнула, что "сохранить статус-кво в ситуации, когда глава делегации Украины, который представляет эту страну на мирных переговорах, начинает призывать к войне, у Киева не получится". По словам Никоноровой, представители Киева бьют рекорды "агрессивности и провокационности своих публичных высказываний"."В частности, глава украинской делегации на минской площадке в открытую рассказывает о намерениях Украины применять силу против жителей Донбасса. Более того, эти высказывания сопровождаются призывами к международному сообществу поддержать Киев в его стремлении осуществлять "жесткие" методы", - заявила Никонорова.По ее словам, Киев по сути подтвердил свой выход из договоренностей о мерах по контролю за перемирием в Донбассе. "Они или изо всех сил делают вид, будто соблюдают перемирие, или же открыто призывают к эскалации, потому что якобы только так можно сделать вторую сторону конфликта более сговорчивой. Ни в первом, ни во втором варианте нет и намека на то, что Украина действительно заинтересована в возобновлении мира путем дипломатических переговоров", - добавила Никонорова.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210209/donbass-1596685111.html

https://ria.ru/20210208/zakonoproekt-1596476746.html

https://ria.ru/20210119/amerika-1593568219.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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минские соглашения, ситуация в днр и лнр, мид днр, луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, в мире