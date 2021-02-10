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В Москве один человек погиб при пожаре в квартире
В Москве один человек погиб при пожаре в квартире
Один человек погиб, один пострадал при пожаре в квартире на востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России. РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T15:29
2021-02-10T15:29
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Один человек погиб, один пострадал при пожаре в квартире на востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.Возгорание произошло на улице Хабаровская дом 23, корпус 3. Горели личные вещи и мебель в квартире на восьмом этаже на площади в десять квадратных метров. Пожар уже потушен.Отмечается, что с девятого этажа с помощью самоспасателей "Фенист" были спасены два человека.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия

В Москве один человек погиб при пожаре в квартире

15:29 10.02.2021
 
© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Александр Кожохин
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Один человек погиб, один пострадал при пожаре в квартире на востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.
Возгорание произошло на улице Хабаровская дом 23, корпус 3. Горели личные вещи и мебель в квартире на восьмом этаже на площади в десять квадратных метров. Пожар уже потушен.
На месте пожара в жилом доме в г. Якутск - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
Вчера, 03:43
В Якутске при тушении пожара в многоквартирном доме нашли два тела
"В горящей квартире пострадало два человека, один из них, к сожалению, погиб", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с девятого этажа с помощью самоспасателей "Фенист" были спасены два человека.
 
РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваПроисшествия
 
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