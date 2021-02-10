https://ria.ru/20210210/pozhar-1596841497.html
В Москве один человек погиб при пожаре в квартире
В Москве один человек погиб при пожаре в квартире
Один человек погиб, один пострадал при пожаре в квартире на востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России. РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T15:29
2021-02-10T15:29
2021-02-10T15:29
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Один человек погиб, один пострадал при пожаре в квартире на востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.Возгорание произошло на улице Хабаровская дом 23, корпус 3. Горели личные вещи и мебель в квартире на восьмом этаже на площади в десять квадратных метров. Пожар уже потушен.Отмечается, что с девятого этажа с помощью самоспасателей "Фенист" были спасены два человека.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия