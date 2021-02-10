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В Горно-Алтайске локализовали пожар в вечерней школе
В Горно-Алтайске локализовали пожар в вечерней школе
Пожар в деревянном здании вечерней школы в Горно-Алтайске локализован, сообщили РИА Новости в МЧС России. РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T07:07
2021-02-10T07:07
2021-02-10T10:27
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Пожар в деревянном здании вечерней школы в Горно-Алтайске локализован, сообщили РИА Новости в МЧС России.Ранее сообщалось, что пожар произошел по адресу улица Бориса Головина, 6, на площади 200 квадратных метров, эвакуировано было более 100 человек."В 6.40 мск пожар локализован", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210209/saratov-1596612645.html
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, республика алтай, горно-алтайск, происшествия