https://ria.ru/20210210/pozhar-1596761719.html

В Горно-Алтайске локализовали пожар в вечерней школе

В Горно-Алтайске локализовали пожар в вечерней школе

Пожар в деревянном здании вечерней школы в Горно-Алтайске локализован, сообщили РИА Новости в МЧС России. РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T07:07

2021-02-10T07:07

2021-02-10T10:27

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

республика алтай

горно-алтайск

происшествия

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Пожар в деревянном здании вечерней школы в Горно-Алтайске локализован, сообщили РИА Новости в МЧС России.Ранее сообщалось, что пожар произошел по адресу улица Бориса Головина, 6, на площади 200 квадратных метров, эвакуировано было более 100 человек."В 6.40 мск пожар локализован", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210209/saratov-1596612645.html

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республика алтай

горно-алтайск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, республика алтай, горно-алтайск, происшествия