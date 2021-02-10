https://ria.ru/20210210/pozhar-1596761482.html

В Горно-Алтайске более ста человек эвакуировали из горящей вечерней школы

В Горно-Алтайске более ста человек эвакуировали из горящей вечерней школы

Деревянное здание вечерней школы горит в Горно-Алтайске на площади 200 квадратных метров, эвакуировано более 100 человек, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T06:49

2021-02-10T06:49

2021-02-10T10:28

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

республика алтай

горно-алтайск

происшествия

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Деревянное здание вечерней школы горит в Горно-Алтайске на площади 200 квадратных метров, эвакуировано более 100 человек, сообщили в пресс-службе МЧС России.Пожар произошел по адресу улица Бориса Головина, 6.Отмечается, что из здания были эвакуированы 102 человека, из них 80 детей. Все размещены в рядом стоящем здании музея. По предварительным данным пострадавших нет."Угрозы распространения огня нет. В ликвидации пожара задействовано 24 человека и шесть единиц техники", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20210209/saratov-1596612645.html

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республика алтай

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, республика алтай, горно-алтайск, происшествия