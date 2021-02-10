https://ria.ru/20210210/pozhar-1596761482.html
В Горно-Алтайске более ста человек эвакуировали из горящей вечерней школы
В Горно-Алтайске более ста человек эвакуировали из горящей вечерней школы
Деревянное здание вечерней школы горит в Горно-Алтайске на площади 200 квадратных метров, эвакуировано более 100 человек, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T06:49
2021-02-10T06:49
2021-02-10T10:28
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
республика алтай
горно-алтайск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0a/1596776510_0:0:1156:650_1920x0_80_0_0_c80bb8df2cbca5d196c1db3052d48bdf.jpg
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Деревянное здание вечерней школы горит в Горно-Алтайске на площади 200 квадратных метров, эвакуировано более 100 человек, сообщили в пресс-службе МЧС России.Пожар произошел по адресу улица Бориса Головина, 6.Отмечается, что из здания были эвакуированы 102 человека, из них 80 детей. Все размещены в рядом стоящем здании музея. По предварительным данным пострадавших нет."Угрозы распространения огня нет. В ликвидации пожара задействовано 24 человека и шесть единиц техники", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20210209/saratov-1596612645.html
россия
москва
республика алтай
горно-алтайск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/0a/1596776510_145:0:1012:650_1920x0_80_0_0_82df72b9184138e70a2c34f1dec1acab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, республика алтай, горно-алтайск, происшествия