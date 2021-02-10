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В Горно-Алтайске более ста человек эвакуировали из горящей вечерней школы
В Горно-Алтайске более ста человек эвакуировали из горящей вечерней школы
Деревянное здание вечерней школы горит в Горно-Алтайске на площади 200 квадратных метров, эвакуировано более 100 человек, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T06:49
2021-02-10T10:28
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
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горно-алтайск
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Деревянное здание вечерней школы горит в Горно-Алтайске на площади 200 квадратных метров, эвакуировано более 100 человек, сообщили в пресс-службе МЧС России.Пожар произошел по адресу улица Бориса Головина, 6.Отмечается, что из здания были эвакуированы 102 человека, из них 80 детей. Все размещены в рядом стоящем здании музея. По предварительным данным пострадавших нет."Угрозы распространения огня нет. В ликвидации пожара задействовано 24 человека и шесть единиц техники", - добавляется в сообщении.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, республика алтай, горно-алтайск, происшествия

В Горно-Алтайске более ста человек эвакуировали из горящей вечерней школы

06:49 10.02.2021 (обновлено: 10:28 10.02.2021)
 
© Фото : МЧС РоссииПожар в Горно-Алтайске
Пожар в Горно-Алтайске - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© Фото : МЧС России
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Деревянное здание вечерней школы горит в Горно-Алтайске на площади 200 квадратных метров, эвакуировано более 100 человек, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Пожар произошел по адресу улица Бориса Головина, 6.
"По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит возгорание в деревянном двухэтажном здании, в котором располагается вечерняя школа, на площади 200 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что из здания были эвакуированы 102 человека, из них 80 детей. Все размещены в рядом стоящем здании музея. По предварительным данным пострадавших нет.
"Угрозы распространения огня нет. В ликвидации пожара задействовано 24 человека и шесть единиц техники", - добавляется в сообщении.
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Вчера, 08:14
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РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваРеспублика АлтайГорно-АлтайскПроисшествия
 
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