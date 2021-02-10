https://ria.ru/20210210/pozhar-1596758177.html

В Якутске при тушении пожара в многоквартирном доме нашли два тела

В Якутске при тушении пожара в многоквартирном доме нашли два тела

Тела двух человек обнаружены при тушении пожара в многоквартирном доме в городе Якутске, сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России. РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T03:43

2021-02-10T03:43

2021-02-10T03:43

россия

республика саха (якутия)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

якутск

происшествия

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ЯКУТСК, 10 фев – РИА Новости. Тела двух человек обнаружены при тушении пожара в многоквартирном доме в городе Якутске, сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.В среду в 06.16 (00.16 мск) в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании в двухэтажном многоквартирном доме по улице 50 лет Советской Армии в городе Якутске.Отмечается, что на момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горела одна из квартир на втором этаже."Сотрудниками МЧС России из горящего дома было эвакуировано 30 человек из них 5 детей. В результате пожара огнем повреждены две квартиры и коридор на втором этаже на общей площади 39 квадратных метров, пострадавших нет. В тушении пожара было задействовано 12 единиц пожарной техники и 62 человек личного состава", - добавили в ГУМЧС.

https://ria.ru/20210209/pozhar-1596644483.html

россия

республика саха (якутия)

якутск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, республика саха (якутия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), якутск, происшествия