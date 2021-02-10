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В Якутске при тушении пожара в многоквартирном доме нашли два тела
В Якутске при тушении пожара в многоквартирном доме нашли два тела
Тела двух человек обнаружены при тушении пожара в многоквартирном доме в городе Якутске, сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России. РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T03:43
2021-02-10T03:43
2021-02-10T03:43
россия
республика саха (якутия)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
якутск
происшествия
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ЯКУТСК, 10 фев – РИА Новости. Тела двух человек обнаружены при тушении пожара в многоквартирном доме в городе Якутске, сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.В среду в 06.16 (00.16 мск) в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании в двухэтажном многоквартирном доме по улице 50 лет Советской Армии в городе Якутске.Отмечается, что на момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горела одна из квартир на втором этаже."Сотрудниками МЧС России из горящего дома было эвакуировано 30 человек из них 5 детей. В результате пожара огнем повреждены две квартиры и коридор на втором этаже на общей площади 39 квадратных метров, пострадавших нет. В тушении пожара было задействовано 12 единиц пожарной техники и 62 человек личного состава", - добавили в ГУМЧС.
https://ria.ru/20210209/pozhar-1596644483.html
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россия, республика саха (якутия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), якутск, происшествия