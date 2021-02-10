https://ria.ru/20210210/posol-1596904506.html
Посол России в Мексике выступил свидетелем по делу о контрабанде кокаина
Посол России в Мексике выступил свидетелем по делу о контрабанде кокаина
Бывший посол РФ в Аргентине, а сейчас российский посол в Мексике Виктор Коронелли выступил свидетелем по делу о контрабанде кокаина из Аргентины, которое... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T20:55
2021-02-10T20:55
2021-02-10T20:55
дело о контрабанде наркотиков из аргентины в россию
виктор коронелли
аргентина
москва
буэнос-айрес (город)
в мире
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Бывший посол РФ в Аргентине, а сейчас российский посол в Мексике Виктор Коронелли выступил свидетелем по делу о контрабанде кокаина из Аргентины, которое слушается в Дорогомиловском суде Москвы.Подтверждением информации от посла РИА Новости не располагает.Уголовное дело об аргентинском кокаине обернулось одним из самых громких за последние годы международных скандалов, связанных с наркотиками. В ходе него спецслужбы России и Аргентины перехватили чемоданы с 389 килограммами кокаина, которые хранились на территории посольства России в Буэнос-Айресе. О находке силовикам рассказали сами российские дипломаты.По "кокаиновому делу" в Москве были арестованы Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов и Али Абянов, а затем и предполагаемый организатор контрабанды Андрей Ковальчук, экстрадированный из Германии. По словам обвиняемых, Ковальчук "ввел их в заблуждение", предложив заработать. Ковальчук, как говорили они, представлялся то работником посольства, то сотрудником спецслужб.При этом в МИД России заявляли, что Ковальчук никогда не работал в министерстве иностранных дел или в российских дипломатических представительствах за рубежом.
https://ria.ru/20210130/tailand-1595140544.html
https://ria.ru/20210102/zakony-1591602403.html
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дело о контрабанде наркотиков из аргентины в россию, виктор коронелли, аргентина, москва, буэнос-айрес (город), в мире