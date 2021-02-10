Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210210/posol-1596904506.html
Посол России в Мексике выступил свидетелем по делу о контрабанде кокаина
Посол России в Мексике выступил свидетелем по делу о контрабанде кокаина
Бывший посол РФ в Аргентине, а сейчас российский посол в Мексике Виктор Коронелли выступил свидетелем по делу о контрабанде кокаина из Аргентины, которое... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T20:55
2021-02-10T20:55
дело о контрабанде наркотиков из аргентины в россию
виктор коронелли
аргентина
москва
буэнос-айрес (город)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/137281/42/1372814276_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_c8d843ca8c437eb5111ce942b32972a4.jpg
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Бывший посол РФ в Аргентине, а сейчас российский посол в Мексике Виктор Коронелли выступил свидетелем по делу о контрабанде кокаина из Аргентины, которое слушается в Дорогомиловском суде Москвы.Подтверждением информации от посла РИА Новости не располагает.Уголовное дело об аргентинском кокаине обернулось одним из самых громких за последние годы международных скандалов, связанных с наркотиками. В ходе него спецслужбы России и Аргентины перехватили чемоданы с 389 килограммами кокаина, которые хранились на территории посольства России в Буэнос-Айресе. О находке силовикам рассказали сами российские дипломаты.По "кокаиновому делу" в Москве были арестованы Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов и Али Абянов, а затем и предполагаемый организатор контрабанды Андрей Ковальчук, экстрадированный из Германии. По словам обвиняемых, Ковальчук "ввел их в заблуждение", предложив заработать. Ковальчук, как говорили они, представлялся то работником посольства, то сотрудником спецслужб.При этом в МИД России заявляли, что Ковальчук никогда не работал в министерстве иностранных дел или в российских дипломатических представительствах за рубежом.
https://ria.ru/20210130/tailand-1595140544.html
https://ria.ru/20210102/zakony-1591602403.html
аргентина
москва
буэнос-айрес (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/137281/42/1372814276_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_c94b2b00e95017fba27b54047ed933eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дело о контрабанде наркотиков из аргентины в россию, виктор коронелли, аргентина, москва, буэнос-айрес (город), в мире

Посол России в Мексике выступил свидетелем по делу о контрабанде кокаина

20:55 10.02.2021
 
© РИА Новости / Антон Великжанин / Перейти в фотобанкПосол России в Аргентине Виктор Коронелли
Посол России в Аргентине Виктор Коронелли - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Антон Великжанин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Бывший посол РФ в Аргентине, а сейчас российский посол в Мексике Виктор Коронелли выступил свидетелем по делу о контрабанде кокаина из Аргентины, которое слушается в Дорогомиловском суде Москвы.

"Сегодня его допросили в качестве свидетеля", - сказал РИА Новости адвокат Абубакар Вадаев.

Самуи - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
30 января, 02:00Туризм
В Таиланде на пляже нашли наркотики стоимостью 1,7 миллиона долларов
Подтверждением информации от посла РИА Новости не располагает.
Уголовное дело об аргентинском кокаине обернулось одним из самых громких за последние годы международных скандалов, связанных с наркотиками. В ходе него спецслужбы России и Аргентины перехватили чемоданы с 389 килограммами кокаина, которые хранились на территории посольства России в Буэнос-Айресе. О находке силовикам рассказали сами российские дипломаты.
По "кокаиновому делу" в Москве были арестованы Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов и Али Абянов, а затем и предполагаемый организатор контрабанды Андрей Ковальчук, экстрадированный из Германии. По словам обвиняемых, Ковальчук "ввел их в заблуждение", предложив заработать. Ковальчук, как говорили они, представлялся то работником посольства, то сотрудником спецслужб.
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ - РИА Новости, 1920, 02.01.2021
2 января, 08:00
Экстремизм, клевета и наркотики: что изменится в УК России в 2021-м
При этом в МИД России заявляли, что Ковальчук никогда не работал в министерстве иностранных дел или в российских дипломатических представительствах за рубежом.
 
Дело о контрабанде наркотиков из Аргентины в РоссиюВиктор КоронеллиАргентинаМоскваБуэнос-Айрес (город)В мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:08Россиян предупредили об ипотечных мошенниках
06:05WSJ: ВОЗ сделала новое предположение о дате возникновения COVID-19
05:52Социолог заявил о невозможности республиканцев противостоять Трампу
05:20Байден провел первый телефонный разговор с Си Цзиньпином
05:09Названы вакансии на удаленке с самыми высокими зарплатами
05:04Депутат Рады предрек украинцам судьбу "кроликов" без российской вакцины
04:51Депутаты ЛДПР предложили отменить штрафы за проезд по "выделенке" ночью
04:31Россиянам посоветовали десерты и напитки на День всех влюбленных
04:23Назван простой способ избавиться от запотевших стекол в машине
04:18Документальный фильм раскрыл реакцию Трампа на пропущенный звонок Путина
04:11Биолог назвал продукт, который поможет организму после COVID-19
04:06В Литве началась процедура приостановки вещания "РТР Планета"
04:03Малышева назвала условие, при котором от COVID-19 умирает каждый третий
03:59Глава минфина США предупредила о "растущей проблеме" криптовалют
03:57Умер владелец мужского журнала Hustler Ларри Флинт
03:39Эксперт объяснила, как продлить срок службы тканевой маски
03:33Опрос ВЦИОМ показал, сколько россиян испытывают взаимную любовь
03:15Жителей Урала и Сибири предупредили о сильном похолодании
03:11На МКС может появиться "ферма" для выращивания мух в невесомости
03:01В Хабаровске майора полиции уволили за видео в TikTok
Лента новостейМолния