https://ria.ru/20210210/poshliny-1596804634.html

Российский H&M ответил на сообщения об уклонении от уплаты пошлин

Российский H&M ответил на сообщения об уклонении от уплаты пошлин

Hennes & Mauritz (H&M), крупнейшая мировая розничная сеть торговли одеждой, не получала информации от властей в России о возбуждении дела о неуплате ею... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T12:46

2021-02-10T12:46

2021-02-10T12:46

россия

h&m

федеральная таможенная служба (фтс россии)

швеция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596713270_0:232:3072:1959_1920x0_80_0_0_9f03047090c785ba19734cba322c5e4d.jpg

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Hennes & Mauritz (H&M), крупнейшая мировая розничная сеть торговли одеждой, не получала информации от властей в России о возбуждении дела о неуплате ею таможенных пошлин, сообщили РИА Новости в шведской компании.Ранее агентство Блумберг со ссылкой на документы, оказавшиеся в его распоряжении, сообщило, что Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ возбудила уголовное дело в отношении H&M по обвинению в уклонении от уплаты таможенных пошлин на сумму 3,1 миллиарда рублей (42 миллиона долларов) при импорте в 2016-2019 годах. По данным агентства, в 2019 году H&M заплатила 3,1 миллиарда рублей на покрытие несоответствия, выявленного после аудиторской проверки. Собеседник агентства сообщал, что уголовное дело, может привести к уплате штрафа, в два раза превышающего выявленное несоответствие."Компания H&M не получала информации от местных органов власти. H&M платит налоги и пошлины в соответствии с положениями и нормами международного права, а также в соответствии с локальными положениями и нормами местного законодательства", - сообщили в компании.H&M была основана в 1947 году в Швеции. Компания производит и продает одежду. Помимо H&M, также развивает бренды COS, Monki, Weekday, Cheap Monday и другие. Объем продаж H&M в России по итогам финансового года снизился на 9%, до 6,226 миллиарда крон (743,1 миллиона долларов). Количество магазинов в стране по итогам периода составило 155.

https://ria.ru/20210118/nalogi-1593558785.html

https://realty.ria.ru/20201109/sud-1583716577.html

россия

швеция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, h&m, федеральная таможенная служба (фтс россии), швеция