Российский H&M ответил на сообщения об уклонении от уплаты пошлин
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Hennes & Mauritz (H&M), крупнейшая мировая розничная сеть торговли одеждой, не получала информации от властей в России о возбуждении дела о неуплате ею таможенных пошлин, сообщили РИА Новости в шведской компании.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на документы, оказавшиеся в его распоряжении, сообщило, что Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ возбудила уголовное дело в отношении H&M по обвинению в уклонении от уплаты таможенных пошлин на сумму 3,1 миллиарда рублей (42 миллиона долларов) при импорте в 2016-2019 годах. По данным агентства, в 2019 году H&M заплатила 3,1 миллиарда рублей на покрытие несоответствия, выявленного после аудиторской проверки. Собеседник агентства сообщал, что уголовное дело, может привести к уплате штрафа, в два раза превышающего выявленное несоответствие.
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"Компания H&M не получала информации от местных органов власти. H&M платит налоги и пошлины в соответствии с положениями и нормами международного права, а также в соответствии с локальными положениями и нормами местного законодательства", - сообщили в компании.
H&M была основана в 1947 году в Швеции. Компания производит и продает одежду. Помимо H&M, также развивает бренды COS, Monki, Weekday, Cheap Monday и другие. Объем продаж H&M в России по итогам финансового года снизился на 9%, до 6,226 миллиарда крон (743,1 миллиона долларов). Количество магазинов в стране по итогам периода составило 155.
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