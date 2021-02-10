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https://ria.ru/20210210/ponarovskaya-1596688300.html
"Годы не властны": поклонники обсуждают помолодевшую Ирину Понаровскую
"Годы не властны": поклонники обсуждают помолодевшую Ирину Понаровскую
Эстрадная певица Ирина Понаровская опубликовала в Instagram короткий ролик, в котором идет по коридору в пышном вечернем платье темно-синего цвета... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T00:50
2021-02-10T00:50
шоу-бизнес
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звезды
стиль
шоубиз
ирина понаровская
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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Эстрадная певица Ирина Понаровская опубликовала в Instagram короткий ролик, в котором идет по коридору в пышном вечернем платье темно-синего цвета. Пользователей удивило, как молодо выглядит артистка, которой в марте исполнится 68 лет.По мнению многих поклонников, смелая стрижка и яркий макияж ей очень идут. "Годы не властны над этой женщиной", "Очень красиво", "Звезда сверкает", — прокомментировали пользователи внешний вид певицы.Понаровская вновь радует поклонников стильными образами и невероятной внешностью с 2018 года, когда вернулась в мир шоу-бизнеса после десятилетнего перерыва. Ранее артистка, блиставшая на сцене в 1980—1990-е годы, оставила на время карьеру и посвятила себя семье: единственному сыну Энтони и внукам.В программе "Судьба человека" на телеканале "Россия 1" певица рассказывала, как из-за тяжелых жизненных испытаний уходила "за грань", но смогла выйти победителем и вновь стать красивой, стройной и успешной.
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шоу-бизнес, знаменитости, звезды, стиль, ирина понаровская

"Годы не властны": поклонники обсуждают помолодевшую Ирину Понаровскую

00:50 10.02.2021
 
© @irinaponarovskay/InstagramСкриншот видео из Instagram Ирины Понаровской
Скриншот видео из Instagram Ирины Понаровской - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© @irinaponarovskay/Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Эстрадная певица Ирина Понаровская опубликовала в Instagram короткий ролик, в котором идет по коридору в пышном вечернем платье темно-синего цвета. Пользователей удивило, как молодо выглядит артистка, которой в марте исполнится 68 лет.
По мнению многих поклонников, смелая стрижка и яркий макияж ей очень идут.
"Годы не властны над этой женщиной", "Очень красиво", "Звезда сверкает", — прокомментировали пользователи внешний вид певицы.
Понаровская вновь радует поклонников стильными образами и невероятной внешностью с 2018 года, когда вернулась в мир шоу-бизнеса после десятилетнего перерыва. Ранее артистка, блиставшая на сцене в 1980—1990-е годы, оставила на время карьеру и посвятила себя семье: единственному сыну Энтони и внукам.
В программе "Судьба человека" на телеканале "Россия 1" певица рассказывала, как из-за тяжелых жизненных испытаний уходила "за грань", но смогла выйти победителем и вновь стать красивой, стройной и успешной.
Скриншот эфира НТВ с актрисой и телеведущей Ириной Понаровской - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
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