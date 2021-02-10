https://ria.ru/20210210/ponarovskaya-1596688300.html

"Годы не властны": поклонники обсуждают помолодевшую Ирину Понаровскую

"Годы не властны": поклонники обсуждают помолодевшую Ирину Понаровскую

Эстрадная певица Ирина Понаровская опубликовала в Instagram короткий ролик, в котором идет по коридору в пышном вечернем платье темно-синего цвета... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T00:50

2021-02-10T00:50

2021-02-10T00:50

шоу-бизнес

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звезды

стиль

шоубиз

ирина понаровская

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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Эстрадная певица Ирина Понаровская опубликовала в Instagram короткий ролик, в котором идет по коридору в пышном вечернем платье темно-синего цвета. Пользователей удивило, как молодо выглядит артистка, которой в марте исполнится 68 лет.По мнению многих поклонников, смелая стрижка и яркий макияж ей очень идут. "Годы не властны над этой женщиной", "Очень красиво", "Звезда сверкает", — прокомментировали пользователи внешний вид певицы.Понаровская вновь радует поклонников стильными образами и невероятной внешностью с 2018 года, когда вернулась в мир шоу-бизнеса после десятилетнего перерыва. Ранее артистка, блиставшая на сцене в 1980—1990-е годы, оставила на время карьеру и посвятила себя семье: единственному сыну Энтони и внукам.В программе "Судьба человека" на телеканале "Россия 1" певица рассказывала, как из-за тяжелых жизненных испытаний уходила "за грань", но смогла выйти победителем и вновь стать красивой, стройной и успешной.

https://ria.ru/20200927/ponarovskaya-1577850709.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, знаменитости, звезды, стиль, ирина понаровская