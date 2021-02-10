https://ria.ru/20210210/pomosch-1596858279.html

В Рязанской области вырастет помощь бизнесу из бюджета

В Рязанской области вырастет помощь бизнесу из бюджета

Рязанская область одна из первых в России расширяет масштаб оказания поддержки за счет средств областного бюджета и запускает региональный проект... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T16:39

2021-02-10T16:39

2021-02-10T16:39

рязанская область

россия

николай любимов

рязанская область

экономика

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РЯЗАНЬ, 10 фев - РИА Новости. Рязанская область одна из первых в России расширяет масштаб оказания поддержки за счет средств областного бюджета и запускает региональный проект "Производительность труда на малых и средних предприятиях", заявил губернатор Николай Любимов на предваряющем старт проекта совещании.Любимов поблагодарил всех, кто принимал участие в подготовке аналитической базы для разработки стратегии развития промышленности Рязанской области до 2030 года.Любимов отметил, что в течение последних трех лет в России, в том числе и Рязанской области, реализуется нацпроект "Производительность труда". В нем уже приняли участие десятки рязанских промышленных предприятий. Оптимизировав производство, сегодня они демонстрируют хорошие результаты и рост производительности труда.По словам Николая Любимова, экономику региона поднимает далеко не только крупный промышленный бизнес. Доля оборота предприятий малого и среднего сектора составляет более 40%."Если говорить о структуре участников нацпроекта, то в нашей области лишь одна десятая предприятий отвечают его критериям. Самый жесткий из них – это уровень годовой выручки. Мы прекрасно понимаем, что предприятия с меньшими доходами и оборотом, применяя инструменты бережливого производства, могут так же демонстрировать рост производственной культуры и в конечном итоге производительности труда. Для нас это очень важно. Именно поэтому было принято решение выйти за контуры федерального нацпроекта. Создать условия для последовательного обновления на предприятиях малого и среднего бизнеса. Рязанская область одна из первых в России, кто так расширяет масштаб оказания поддержки за счет средств областного бюджета", – сказал губернатор.Он отметил, что разработанная программа открывает для малого и среднего предпринимательства доступ к целому арсеналу мероприятий и методик бережливого производства, запускающих процессы повышения производительности труда. Оператором регионального проекта "Производительность труда на малых и средних предприятиях Рязанской области" выступит Агентство развития производственных систем и компетенций."Курировать работу на предприятиях будут его опытные эксперты. Должен признать, что они настоящие гуру в оптимизации любых производственных и офисных процессов по принципам бережливого производства. Региональной экономике нужен синергетический эффект развития. Нам важно, не сбавляя темпов, набрать критическую массу для экономической устойчивости. Чтобы все наши усилия по развитию огромного потенциала региона привели к ощутимым результатам, стали необратимыми. Без участия малого и среднего бизнеса нам вряд ли справиться с этой задачей. Все, что от вас требуется, – это стремление, понимание и доверие", – подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20210203/transformatsiya-1595927019.html

https://ria.ru/20210121/lyubimov-1594041357.html

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россия, николай любимов, рязанская область, экономика