https://ria.ru/20210210/pokhischenie-1596843426.html

Жителей Чувашии отправят в колонию строгого режима за похищение икон

Жителей Чувашии отправят в колонию строгого режима за похищение икон

Двое похитителей икон из Александро-Невского монастыря в Чувашии проведут 2 и 4,5 года в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба МВД региона. РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T15:36

2021-02-10T15:36

2021-02-10T15:37

владимирская область

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 фев - РИА Новости. Двое похитителей икон из Александро-Невского монастыря в Чувашии проведут 2 и 4,5 года в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба МВД региона.Кража шести икон из храма Александро-Невского мужского монастыря, куда похититель проник, разбив окно, произошла в августе 2020 года. Полиция установила, что накануне злоумышленник побывал в этом храме и сделал несколько фотографий. Стало известно и о сообщнике, который поджидал его за пределами монастыря на автомобиле, на котором и были вывезены произведения искусства.Моргаушский районный суд признал виновными обоих фигурантов. "Похитившему иконы жителю Владимирской области назначено лишение свободы на срок 4 года 6 месяцев в колонии строгого режима. Он также признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое было совершено еще до проникновения в монастырь. Его сообщник осужден на 2 года, также в колонии строгого режима", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20210205/kury-1596127135.html

владимирская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимирская область, происшествия