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Жителей Чувашии отправят в колонию строгого режима за похищение икон
Жителей Чувашии отправят в колонию строгого режима за похищение икон
Двое похитителей икон из Александро-Невского монастыря в Чувашии проведут 2 и 4,5 года в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба МВД региона. РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T15:36
2021-02-10T15:37
владимирская область
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 фев - РИА Новости. Двое похитителей икон из Александро-Невского монастыря в Чувашии проведут 2 и 4,5 года в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба МВД региона.Кража шести икон из храма Александро-Невского мужского монастыря, куда похититель проник, разбив окно, произошла в августе 2020 года. Полиция установила, что накануне злоумышленник побывал в этом храме и сделал несколько фотографий. Стало известно и о сообщнике, который поджидал его за пределами монастыря на автомобиле, на котором и были вывезены произведения искусства.Моргаушский районный суд признал виновными обоих фигурантов. "Похитившему иконы жителю Владимирской области назначено лишение свободы на срок 4 года 6 месяцев в колонии строгого режима. Он также признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое было совершено еще до проникновения в монастырь. Его сообщник осужден на 2 года, также в колонии строгого режима", - отмечается в сообщении.
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владимирская область, происшествия

Жителей Чувашии отправят в колонию строгого режима за похищение икон

15:36 10.02.2021 (обновлено: 15:37 10.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМолоточек судьи в витрине подарков в Госдуме
Молоточек судьи в витрине подарков в Госдуме - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 фев - РИА Новости. Двое похитителей икон из Александро-Невского монастыря в Чувашии проведут 2 и 4,5 года в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба МВД региона.
Кража шести икон из храма Александро-Невского мужского монастыря, куда похититель проник, разбив окно, произошла в августе 2020 года. Полиция установила, что накануне злоумышленник побывал в этом храме и сделал несколько фотографий. Стало известно и о сообщнике, который поджидал его за пределами монастыря на автомобиле, на котором и были вывезены произведения искусства.
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"В ходе служебной командировки во Владимирскую область оперативники задержали двух местных жителей. Три похищенные иконы изъяли в автомашине одного из фигурантов, оставшиеся нашлись в канаве - злоумышленники выбросили их, посчитав не имеющими ценности. По факту кражи было возбуждено уголовное дело, задержанные были арестованы, а иконы в декабре переданы обратно в монастырь", - говорится в сообщении.
Моргаушский районный суд признал виновными обоих фигурантов. "Похитившему иконы жителю Владимирской области назначено лишение свободы на срок 4 года 6 месяцев в колонии строгого режима. Он также признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое было совершено еще до проникновения в монастырь. Его сообщник осужден на 2 года, также в колонии строгого режима", - отмечается в сообщении.
 
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