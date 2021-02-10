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Москвичей в среду ожидает небольшой снегопад и до минус десяти
Москвичей в среду ожидает небольшой снегопад и до минус десяти
Облачная погода, небольшой снегопад и до минус 10 ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк. РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T08:05
2021-02-10T08:05
елена волосюк
погода
москва
общество
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Облачная погода, небольшой снегопад и до минус 10 ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.По ее словам, температурный фон окажется&nbsp; на шесть градусов ниже положенной климатической нормы.Кроме того, она уточнила, что за минувший день и ночь в Москве выпало порядка 6 миллиметров осадков, что составляется полторы суточных нормы."Атмосферное давление изменится мало и останется близким к норме - 747 миллиметров ртутного столба", — заключила синоптик.
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елена волосюк, погода, москва, общество

Москвичей в среду ожидает небольшой снегопад и до минус десяти

08:05 10.02.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСнегопад в Москве
Снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Облачная погода, небольшой снегопад и до минус 10 ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
"Сегодня столичный регион останется вблизи атмосферных фронтов, но активность их идёт на спад. При таких условиях в столице будет преобладать облачная погода с небольшим снегом, но уже без таких интенсивных снегопадов, как накануне и минувшей ночью. Станет тише и ветер, скорость восточного ветра снизится до 3-8 метров в секунду. Температура в Москве составит минус 10 градусов, в Подмосковье минус 9-14", — сообщила Волосюк.
По ее словам, температурный фон окажется  на шесть градусов ниже положенной климатической нормы.
Кроме того, она уточнила, что за минувший день и ночь в Москве выпало порядка 6 миллиметров осадков, что составляется полторы суточных нормы.
"Атмосферное давление изменится мало и останется близким к норме - 747 миллиметров ртутного столба", — заключила синоптик.
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