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Москвичей в среду ожидает небольшой снегопад и до минус десяти
Москвичей в среду ожидает небольшой снегопад и до минус десяти
Облачная погода, небольшой снегопад и до минус 10 ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк. РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T08:05
2021-02-10T08:05
2021-02-10T08:05
елена волосюк
погода
москва
общество
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Облачная погода, небольшой снегопад и до минус 10 ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.По ее словам, температурный фон окажется на шесть градусов ниже положенной климатической нормы.Кроме того, она уточнила, что за минувший день и ночь в Москве выпало порядка 6 миллиметров осадков, что составляется полторы суточных нормы."Атмосферное давление изменится мало и останется близким к норме - 747 миллиметров ртутного столба", — заключила синоптик.
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елена волосюк, погода, москва, общество