https://ria.ru/20210210/pogoda-1596764217.html

Москвичей в среду ожидает небольшой снегопад и до минус десяти

Москвичей в среду ожидает небольшой снегопад и до минус десяти

Облачная погода, небольшой снегопад и до минус 10 ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк. РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T08:05

2021-02-10T08:05

2021-02-10T08:05

елена волосюк

погода

москва

общество

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Облачная погода, небольшой снегопад и до минус 10 ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.По ее словам, температурный фон окажется на шесть градусов ниже положенной климатической нормы.Кроме того, она уточнила, что за минувший день и ночь в Москве выпало порядка 6 миллиметров осадков, что составляется полторы суточных нормы."Атмосферное давление изменится мало и останется близким к норме - 747 миллиметров ртутного столба", — заключила синоптик.

https://ria.ru/20210209/koronavirus-1596611125.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

елена волосюк, погода, москва, общество