В МИД оценили подходы США к международным проблемам
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. США формируют подходы к международным проблемам, намечена позитивная динамика, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Мне кажется, что идет формирование не только команды, но и подходов. Пока еще по ключевым вопросам, по крайней мере международной повестки, эти подходы не анонсировались, то есть в Штатах идет "пристрелочная работа", - отметила она в эфире "Эхо Москвы".
"Все ожидают того, как будет развиваться ситуация вокруг иранской ядерной сделки и СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе - ред.). Пока не сформулированы эти подходы американской администрации ни в публичном пространстве, ни, как мы понимаем, на площадках международных организаций, ни на двусторонней платформе", - добавила она.
Несмотря на это официальный представитель МИД РФ назвала существующие тенденции в формировании подходов новой администрации США позитивными.
"Есть позитивные тенденции - их возвращение в целый ряд международных соглашений, договоренностей и организаций. То, из чего они активно выходили при (Дональде) Трампе. Но опять же, это пока только намерения. Они важные, все их поддерживают, потому что международное сотрудничество - это важнейший элемент нашей современной системы международных отношений, но пока это не конкретные шаги.... Мне кажется, что это вопрос времени и в течении текущего месяца эти акценты должны быть не только расставлены, но и они (США - ред.) должны начать их воплощать", - сказала Захарова.