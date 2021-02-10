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В МИД оценили подходы США к международным проблемам
В МИД оценили подходы США к международным проблемам
США формируют подходы к международным проблемам, намечена позитивная динамика, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T11:33
2021-02-10T11:33
россия
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
мария захарова
сша
в мире
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. США формируют подходы к международным проблемам, намечена позитивная динамика, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова."Мне кажется, что идет формирование не только команды, но и подходов. Пока еще по ключевым вопросам, по крайней мере международной повестки, эти подходы не анонсировались, то есть в Штатах идет "пристрелочная работа", - отметила она в эфире "Эхо Москвы"."Все ожидают того, как будет развиваться ситуация вокруг иранской ядерной сделки и СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе - ред.). Пока не сформулированы эти подходы американской администрации ни в публичном пространстве, ни, как мы понимаем, на площадках международных организаций, ни на двусторонней платформе", - добавила она.Несмотря на это официальный представитель МИД РФ назвала существующие тенденции в формировании подходов новой администрации США позитивными."Есть позитивные тенденции - их возвращение в целый ряд международных соглашений, договоренностей и организаций. То, из чего они активно выходили при (Дональде) Трампе. Но опять же, это пока только намерения. Они важные, все их поддерживают, потому что международное сотрудничество - это важнейший элемент нашей современной системы международных отношений, но пока это не конкретные шаги.... Мне кажется, что это вопрос времени и в течении текущего месяца эти акценты должны быть не только расставлены, но и они (США - ред.) должны начать их воплощать", - сказала Захарова.
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россия, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), мария захарова, сша, в мире

В МИД оценили подходы США к международным проблемам

11:33 10.02.2021
 
© Фото : МИД РоссииЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© Фото : МИД России
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. США формируют подходы к международным проблемам, намечена позитивная динамика, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Мне кажется, что идет формирование не только команды, но и подходов. Пока еще по ключевым вопросам, по крайней мере международной повестки, эти подходы не анонсировались, то есть в Штатах идет "пристрелочная работа", - отметила она в эфире "Эхо Москвы".
"Все ожидают того, как будет развиваться ситуация вокруг иранской ядерной сделки и СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе - ред.). Пока не сформулированы эти подходы американской администрации ни в публичном пространстве, ни, как мы понимаем, на площадках международных организаций, ни на двусторонней платформе", - добавила она.
Несмотря на это официальный представитель МИД РФ назвала существующие тенденции в формировании подходов новой администрации США позитивными.
"Есть позитивные тенденции - их возвращение в целый ряд международных соглашений, договоренностей и организаций. То, из чего они активно выходили при (Дональде) Трампе. Но опять же, это пока только намерения. Они важные, все их поддерживают, потому что международное сотрудничество - это важнейший элемент нашей современной системы международных отношений, но пока это не конкретные шаги.... Мне кажется, что это вопрос времени и в течении текущего месяца эти акценты должны быть не только расставлены, но и они (США - ред.) должны начать их воплощать", - сказала Захарова.
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РоссияСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Мария ЗахароваСШАВ мире
 
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