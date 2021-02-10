https://ria.ru/20210210/podkhod-1596790526.html

В МИД оценили подходы США к международным проблемам

В МИД оценили подходы США к международным проблемам

США формируют подходы к международным проблемам, намечена позитивная динамика, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T11:33

2021-02-10T11:33

2021-02-10T11:33

россия

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

мария захарова

сша

в мире

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. США формируют подходы к международным проблемам, намечена позитивная динамика, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова."Мне кажется, что идет формирование не только команды, но и подходов. Пока еще по ключевым вопросам, по крайней мере международной повестки, эти подходы не анонсировались, то есть в Штатах идет "пристрелочная работа", - отметила она в эфире "Эхо Москвы"."Все ожидают того, как будет развиваться ситуация вокруг иранской ядерной сделки и СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе - ред.). Пока не сформулированы эти подходы американской администрации ни в публичном пространстве, ни, как мы понимаем, на площадках международных организаций, ни на двусторонней платформе", - добавила она.Несмотря на это официальный представитель МИД РФ назвала существующие тенденции в формировании подходов новой администрации США позитивными."Есть позитивные тенденции - их возвращение в целый ряд международных соглашений, договоренностей и организаций. То, из чего они активно выходили при (Дональде) Трампе. Но опять же, это пока только намерения. Они важные, все их поддерживают, потому что международное сотрудничество - это важнейший элемент нашей современной системы международных отношений, но пока это не конкретные шаги.... Мне кажется, что это вопрос времени и в течении текущего месяца эти акценты должны быть не только расставлены, но и они (США - ред.) должны начать их воплощать", - сказала Захарова.

https://ria.ru/20210204/vmeshatelstvo-1596064779.html

россия

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россия, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), мария захарова, сша, в мире