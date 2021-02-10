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https://ria.ru/20210210/pnevmoniya-1596842851.html
Медики рассказали, от чего умер привившийся от COVID-19 житель Карелии
Медики рассказали, от чего умер привившийся от COVID-19 житель Карелии
Смерть 40-летнего жителя поселка Кемь в Карелии от пневмонии связана с переохлаждением, а не с прививкой от COVID-19, которую он сделан за пять дней до этого,... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T15:34
2021-02-10T15:51
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
пермский край
кемь
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 фев - РИА Новости. Смерть 40-летнего жителя поселка Кемь в Карелии от пневмонии связана с переохлаждением, а не с прививкой от COVID-19, которую он сделан за пять дней до этого, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения республики.Ранее в одной из групп в социальной сети "ВКонтакте" появилось сообщение о смерти жителя Пермского края с комментарием о том, что за пять дней до этого он был привит от коронавируса.По словам собеседника агентства, всем привившимся от коронавирусной инфекции выдается памятка о том, как следует вести себя после вакцинации. "Среди рекомендаций: избегать стрессов, переохлаждения и так далее. Имеется подтвержденный факт того, что переохлаждение в данном случае имело место", - добавили в пресс-службе минздрава.В ведомстве подчеркнули, что вакцина не содержит живых патогенных вирусов и не может вызвать развитие заболевания, но иммунитет после вакцинации не развивается мгновенно, поэтому очень важно беречься и соблюдать рекомендации врачей после прививки.
https://ria.ru/20210203/vaktsina-1595782801.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, пермский край, кемь

Медики рассказали, от чего умер привившийся от COVID-19 житель Карелии

15:34 10.02.2021 (обновлено: 15:51 10.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковМедицинская сестра в больничной палате
Медицинская сестра в больничной палате - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 фев - РИА Новости. Смерть 40-летнего жителя поселка Кемь в Карелии от пневмонии связана с переохлаждением, а не с прививкой от COVID-19, которую он сделан за пять дней до этого, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения республики.
Ранее в одной из групп в социальной сети "ВКонтакте" появилось сообщение о смерти жителя Пермского края с комментарием о том, что за пять дней до этого он был привит от коронавируса.
"Специалисты не связывают развитие пневмонии и смерть пациента с вакцинацией, есть факт переохлаждения после прививки. Проводятся уточняющие вирусологические исследования. Данных за коронавирусную инфекцию в настоящее время не получено", - сообщили в минздраве.
По словам собеседника агентства, всем привившимся от коронавирусной инфекции выдается памятка о том, как следует вести себя после вакцинации. "Среди рекомендаций: избегать стрессов, переохлаждения и так далее. Имеется подтвержденный факт того, что переохлаждение в данном случае имело место", - добавили в пресс-службе минздрава.
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В ведомстве подчеркнули, что вакцина не содержит живых патогенных вирусов и не может вызвать развитие заболевания, но иммунитет после вакцинации не развивается мгновенно, поэтому очень важно беречься и соблюдать рекомендации врачей после прививки.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоПермский крайКемь
 
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