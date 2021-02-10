https://ria.ru/20210210/pnevmoniya-1596842851.html

Медики рассказали, от чего умер привившийся от COVID-19 житель Карелии

Медики рассказали, от чего умер привившийся от COVID-19 житель Карелии

Смерть 40-летнего жителя поселка Кемь в Карелии от пневмонии связана с переохлаждением, а не с прививкой от COVID-19, которую он сделан за пять дней до этого,... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T15:34

2021-02-10T15:34

2021-02-10T15:51

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

пермский край

кемь

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 фев - РИА Новости. Смерть 40-летнего жителя поселка Кемь в Карелии от пневмонии связана с переохлаждением, а не с прививкой от COVID-19, которую он сделан за пять дней до этого, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения республики.Ранее в одной из групп в социальной сети "ВКонтакте" появилось сообщение о смерти жителя Пермского края с комментарием о том, что за пять дней до этого он был привит от коронавируса.По словам собеседника агентства, всем привившимся от коронавирусной инфекции выдается памятка о том, как следует вести себя после вакцинации. "Среди рекомендаций: избегать стрессов, переохлаждения и так далее. Имеется подтвержденный факт того, что переохлаждение в данном случае имело место", - добавили в пресс-службе минздрава.В ведомстве подчеркнули, что вакцина не содержит живых патогенных вирусов и не может вызвать развитие заболевания, но иммунитет после вакцинации не развивается мгновенно, поэтому очень важно беречься и соблюдать рекомендации врачей после прививки.

https://ria.ru/20210203/vaktsina-1595782801.html

пермский край

кемь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, пермский край, кемь