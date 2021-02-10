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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210210/perevozki-1596859716.html
Внешнеторговые перевозки между РФ и КНР по ЗабЖД выросли в январе на 0,8%
Внешнеторговые перевозки между РФ и КНР по ЗабЖД выросли в январе на 0,8%
В январе 2021 года внешнеторговые перевозки между Россией и Китаем по Забайкальской железной дороге (ЗабЖД, подразделение ОАО "РЖД") через пункт международного... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T16:46
2021-02-10T16:46
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МОСКВА, 10 фев — Проект "Россия-Китай: Главное". В январе 2021 года внешнеторговые перевозки между Россией и Китаем по Забайкальской железной дороге (ЗабЖД, подразделение ОАО "РЖД") через пункт международного пропуска Забайкальск выросли на 0,8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составили 1,4 миллиона тонн грузов, следует из официального сообщения ЗабЖД.Экспорт из РФ в КНР сохранился на уровне прошлого года и составил более 1,3 миллиона тонн грузов. Основную долю перевезенных грузов составили лесные грузы (372 тысячи тонн), грузы в контейнерах (294 тысячи тонн), руда (202,5 тысячи тонн), минеральные удобрения (197,6 тысячи тонн) и каменный уголь (188,7 тысячи тонн).Объем импорта в РФ из КНР увеличился на 2% и составил 178,7 тысячи тонн, при этом основную его долю составили перевозки в контейнерах (145,9 тысячи тонн).Перевозка контейнеров по ЗабЖД во всех видах сообщения за месяц составила 30,8 тысячи TEU, что на 6,5% больше, чем в январе 2020 года. Перевозка гружёных контейнеров во всех видах сообщения в январе выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14,9% и составила 16 тысяч TEU (перевезено 287,5 тысячи тонн грузов, +11,9%).
https://ria.ru/20201120/selkhozpostavki-1585534719.html
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россия, ржд, китай

Внешнеторговые перевозки между РФ и КНР по ЗабЖД выросли в январе на 0,8%

16:46 10.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкТоварный поезд
Товарный поезд - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 10 фев — Проект "Россия-Китай: Главное". В январе 2021 года внешнеторговые перевозки между Россией и Китаем по Забайкальской железной дороге (ЗабЖД, подразделение ОАО "РЖД") через пункт международного пропуска Забайкальск выросли на 0,8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составили 1,4 миллиона тонн грузов, следует из официального сообщения ЗабЖД.
Экспорт из РФ в КНР сохранился на уровне прошлого года и составил более 1,3 миллиона тонн грузов. Основную долю перевезенных грузов составили лесные грузы (372 тысячи тонн), грузы в контейнерах (294 тысячи тонн), руда (202,5 тысячи тонн), минеральные удобрения (197,6 тысячи тонн) и каменный уголь (188,7 тысячи тонн).
Объем импорта в РФ из КНР увеличился на 2% и составил 178,7 тысячи тонн, при этом основную его долю составили перевозки в контейнерах (145,9 тысячи тонн).
Перевозка контейнеров по ЗабЖД во всех видах сообщения за месяц составила 30,8 тысячи TEU, что на 6,5% больше, чем в январе 2020 года. Перевозка гружёных контейнеров во всех видах сообщения в январе выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14,9% и составила 16 тысяч TEU (перевезено 287,5 тысячи тонн грузов, +11,9%).
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