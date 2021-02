https://ria.ru/20210210/penkin-1596509174.html

Биография Сергея Пенкина

Российский певец и педагог Сергей Михайлович Пенкин родился 10 февраля 1961 года в Пензе.В детстве пел в церковном хоре.Окончил музыкальную школу по классу фортепиано и флейты.В 1979 году получил среднее специальное образование в Пензенском музыкальном училище.В 1979-1981 годах проходил службу в Вооруженных силах СССР, получил звание сержант артиллерии. В армейском ансамбле "Красный шеврон" играл на тарелках, затем стал вокалистом.В 1986 году поступил в Музыкально-педагогический институт имени Гнесиных (ныне Российская академия музыки имени Гнесиных), который окончил в 1992 году по классу академического вокала. В 2003 году получил второе высшее образование в Институте современного искусства по специальности "преподаватель эстрадно-джазового вокала".Параллельно с учебой работал вокалистом в ресторанных ансамблях, ездил за границу в составе варьете ресторана гостиницы "Космос".На гастролях в 1988 году в Евпатории Сергей Пенкин познакомился с Виктором Цоем, который пригласил его спеть в одном концерте.Впервые Сергей Пенкин появился на отечественном телевидении на первом коммерческом канале "2х2", где был показан фрагмент его концертного выступления с песней Feelings. В 1991 году вышел его дебютный сольный альбом Holiday, презентация которого состоялась в Государственном концертном зале "Россия" на премьере программы "Покорение России".2 декабря 1991 года состоялся первый сольный концерт певца в киноконцертном зале "Октябрьский" в Санкт-Петербурге. В 1992 году его сольный концерт прошел в московском Театре эстрады.В 1990-х певец начал активную гастрольную деятельность. Он побывал почти во всех крупных городах России и ближнего зарубежья, неоднократно выступал с концертами в Италии, Канаде, Израиле, Германии, Словакии, Турции, Венесуэле, США.В 2003 году автор песни Feelings Моррис Альберт пригласил Пенкина для участия в гала-концерте в Лондоне.В 2008 году Пенкин записал совместный сингл I will be with you с Сарой Брайтман, вошедший в специальное российское издание нового альбома певицы Symphony. Дуэт был записан на английском и русском языках. Сольные и юбилейные концерты певца проходили в Государственном концертном зале "Россия", Московском международном доме музыки, "Крокус Сити Холле", Государственном Кремлевском дворце.Сергей Пенкин был занесен в Книгу рекордов Гиннесcа как обладатель уникального голоса с неповторимым по своей широте диапазоном в четыре октавы. В его репертуаре произведения русской и зарубежной классики, народные песни в современной обработке, популярные песни зарубежной эстрады, произведения отечественных композиторов, собственные песни.На его счету 20 больших сольных шоу, мюзикл о себе и своей жизни. В 2018 году он представил новое сольное шоу "Сердце на осколки".Певец записал 20 сольных альбомов.Пенкин участвовал в нескольких телевизионных проектах. В 2008 году он был участником шоу "Суперстар. Команда мечты" на канале НТВ, где по результатам зрительского голосования занял второе место.В 2010 году в программе "Музыкальный ринг НТВ" стал победителем по результатам SMS-голосования в музыкальном сражении "Сергей Пенкин против Лолиты Милявской". В 2013 году он был участником шоу перевоплощений "Один в один!" на Первом канале.В 2016 году за участие в шоу "Мой герой" на канале ТВЦ получил премию Fashion People Awards в номинации Fashion – Voice Man.Сергей Пенкин принимал участие в озвучивании анимационного фильма "Новые бременские" (2000), снимался в кинофильмах "Публикация" (1988), "Отель Эдем" (1991), "Ка-ка-ду" (1992), "Бриллиантовая рука-2" (2010), "Жги" (2017), сериалах "Игра на выбывание" (2004), "Моя прекрасная няня" (2005), "Обреченная стать звездой" (2005-2007), "Путейцы" (2007), "Последний аккорд" (2010).Пенкин ведет преподавательскую работу, он является доцентом Института культуры и искусств Московского городского университета.Певец занимается благотворительностью. В 2003 и в 2010 годах на средства, вырученные от концертов, он построил храм и часовню в Пензе. С 2008 года ежегодно выступает со спонсорскими концертами перед личным составом Пензенского филиала Военной академии материально-технического обеспечения (ВА МТО).В 2019 году Пенкин подарил Пензенской областной картинной галерее имени К.А. Савицкого два пейзажа западноевропейских мастеров начала XX века.Сергей Пенкин является обладателем премии "Овация" (1994), премии Fashion People Awards (2016), премии журнала Melon Rich (2016).В 2013 году он был удостоен памятного знака "За заслуги в развитии города Пензы".Пенкин состоял в браке с Еленой Проценко, английской журналисткой русского происхождения.Материал подготовлен на основе информации открытых источников

