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Власти Березников дали совет жителям, недовольным счетами за отопление
Власти Березников дали совет жителям, недовольным счетами за отопление
Глава пермских Березников Константин Светлаков посоветовал жителям, пожаловавшимся на большие счета за отопление, утеплять дома для снижения теплопотерь,... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T17:19
2021-02-10T17:20
березники
пермский край
общество
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ПЕРМЬ, 10 фев - РИА Новости. Глава пермских Березников Константин Светлаков посоветовал жителям, пожаловавшимся на большие счета за отопление, утеплять дома для снижения теплопотерь, отметив закономерность роста платёжек в зимнее время из-за увеличения количества потребляемого ресурса.В своем официальном Instagram-аккаунте Светлаков указал, что получил много вопросов от жителей по квитанциям за тепло и воду. Многие граждане при сравнении размеров платежей за декабрь и январь обнаружили, что сумма за последний месяц оказалась выше.Также, по его словам, на размер платежа за тепло влияют теплопотери. "Чтобы не происходило теплопотерь, важно утеплять дома: ставить окна в подъездах, утеплять двери, закрывать подвалы и чердаки, чтобы, говоря простым языком, не отапливать улицу. И в этом направлении жильцам надо плотно работать с управляющими компаниями", - отметил он.В региональном министерстве тарифного регулирования РИА Новости пояснили, что утверждённые ведомством тарифы на теплоснабжение в Пермском крае, в том числе в Березниках, с 1 января не изменились.Собеседник добавил, что оплата рассчитывается двумя способами. Первый - по нормативу потребления и площади помещения - используется для жителей домов, не оборудованных общедомовыми приборами учёта тепловой энергии. Когда же в многоэтажке стоит общедомовой счетчик, расчет платы за отопление производят исходя из объема потребления тепловой энергии в доме, пропорционально общей площади и площади одного помещения.
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березники, пермский край, общество

Власти Березников дали совет жителям, недовольным счетами за отопление

17:19 10.02.2021 (обновлено: 17:20 10.02.2021)
 
© Фото : страница Администрации города Березники во ВКонтактеКонстантин Светлаков
Константин Светлаков - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© Фото : страница Администрации города Березники во ВКонтакте
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ПЕРМЬ, 10 фев - РИА Новости. Глава пермских Березников Константин Светлаков посоветовал жителям, пожаловавшимся на большие счета за отопление, утеплять дома для снижения теплопотерь, отметив закономерность роста платёжек в зимнее время из-за увеличения количества потребляемого ресурса.
В своем официальном Instagram-аккаунте Светлаков указал, что получил много вопросов от жителей по квитанциям за тепло и воду. Многие граждане при сравнении размеров платежей за декабрь и январь обнаружили, что сумма за последний месяц оказалась выше.
"Традиционно январский платёж выше декабрьских начислений. Это не связано с тарифом, так как он устанавливается на год и меняется только летом. На изменение суммы платежей в квитанциях влияет теплопотребление. Существенное похолодание на улице приводит к… увеличению отпуска тепла", - процитировал Светлаков представителей пермского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс".
Также, по его словам, на размер платежа за тепло влияют теплопотери. "Чтобы не происходило теплопотерь, важно утеплять дома: ставить окна в подъездах, утеплять двери, закрывать подвалы и чердаки, чтобы, говоря простым языком, не отапливать улицу. И в этом направлении жильцам надо плотно работать с управляющими компаниями", - отметил он.
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В региональном министерстве тарифного регулирования РИА Новости пояснили, что утверждённые ведомством тарифы на теплоснабжение в Пермском крае, в том числе в Березниках, с 1 января не изменились.
"Размер платы за отопление формируется из утвержденного тарифа (цена одной гигакалории) и объема потребляемого ресурса: количество потраченных на обогрев квартиры гигакалорий в месяц. Объем потребляемой тепловой энергии напрямую зависит от температуры воздуха. Чем ниже температура воздуха, тем больший объем тепловой энергии необходим, чтобы поддерживать нормативную температуру в домах. Тариф с 1 января не изменился", - рассказали в ведомстве.
Собеседник добавил, что оплата рассчитывается двумя способами. Первый - по нормативу потребления и площади помещения - используется для жителей домов, не оборудованных общедомовыми приборами учёта тепловой энергии. Когда же в многоэтажке стоит общедомовой счетчик, расчет платы за отопление производят исходя из объема потребления тепловой энергии в доме, пропорционально общей площади и площади одного помещения.
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