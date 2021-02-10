https://ria.ru/20210210/otoplenie-1596868407.html

Власти Березников дали совет жителям, недовольным счетами за отопление

Власти Березников дали совет жителям, недовольным счетами за отопление

Глава пермских Березников Константин Светлаков посоветовал жителям, пожаловавшимся на большие счета за отопление, утеплять дома для снижения теплопотерь,... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T17:19

2021-02-10T17:19

2021-02-10T17:20

березники

пермский край

общество

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ПЕРМЬ, 10 фев - РИА Новости. Глава пермских Березников Константин Светлаков посоветовал жителям, пожаловавшимся на большие счета за отопление, утеплять дома для снижения теплопотерь, отметив закономерность роста платёжек в зимнее время из-за увеличения количества потребляемого ресурса.В своем официальном Instagram-аккаунте Светлаков указал, что получил много вопросов от жителей по квитанциям за тепло и воду. Многие граждане при сравнении размеров платежей за декабрь и январь обнаружили, что сумма за последний месяц оказалась выше.Также, по его словам, на размер платежа за тепло влияют теплопотери. "Чтобы не происходило теплопотерь, важно утеплять дома: ставить окна в подъездах, утеплять двери, закрывать подвалы и чердаки, чтобы, говоря простым языком, не отапливать улицу. И в этом направлении жильцам надо плотно работать с управляющими компаниями", - отметил он.В региональном министерстве тарифного регулирования РИА Новости пояснили, что утверждённые ведомством тарифы на теплоснабжение в Пермском крае, в том числе в Березниках, с 1 января не изменились.Собеседник добавил, что оплата рассчитывается двумя способами. Первый - по нормативу потребления и площади помещения - используется для жителей домов, не оборудованных общедомовыми приборами учёта тепловой энергии. Когда же в многоэтажке стоит общедомовой счетчик, расчет платы за отопление производят исходя из объема потребления тепловой энергии в доме, пропорционально общей площади и площади одного помещения.

https://ria.ru/20210210/prichiny-1596774139.html

https://ria.ru/20210206/otoplenie-1596300481.html

березники

пермский край

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березники, пермский край, общество