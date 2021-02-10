https://ria.ru/20210210/moshenniki-1596838175.html

В ЦБ рассказали, как мошенники используют блогеров для обмана россиян

В ЦБ рассказали, как мошенники используют блогеров для обмана россиян

Банк России зафиксировал в 2020 году всплеск мошеннических предложений от финансовых пирамид, нелегальных форекс-дилеров и черных кредиторов, которые активно... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T15:08

2021-02-10T15:08

2021-02-10T16:59

skype

центральный банк рф (цб рф)

общество

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Банк России зафиксировал в 2020 году всплеск мошеннических предложений от финансовых пирамид, нелегальных форекс-дилеров и черных кредиторов, которые активно рекламируются у популярных блогеров, сообщила пресс-служба регулятора.Всего в 2020 году Банк России выявил более 1,5 тысячи организаций с признаками незаконной деятельности: 222 финансовые пирамиды, 395 нелегальных форекс-дилеров и свыше 800 нелегальных кредиторов. Почти половина выявленных финансовых пирамид и подавляющее большинство нелегальных форекс-дилеров действовали в интернете.Массовый переход нелегальных услуг в онлайн объясняется, с одной стороны, ограничениями, связанными с пандемией (потребители финансовых услуг стали больше времени проводить онлайн), а с другой — развитием дистанционных услуг и ростом их востребованности, указали в ЦБ.Как мошенники привлекают жертвВ частности, более 45 процентов финансовых пирамид, выявленных Банком России, действовали в интернете. Они рекламировали свою деятельность через блогеров, размещали ролики на популярных видеохостингах. Многие подобные проекты предлагали клиентам вложения в криптовалюты, указал ЦБ.Наибольшее количество нелегальных форекс-дилеров Банк России выявил в четвертом квартале 2020 года. Незаконные участники рынка воспользовались второй волной пандемии и растущей популярностью у потребителей дистанционных сервисов. Подавляющее большинство нелегальных форекс-дилеров привлекали клиентов в интернете, многие — с использованием мессенджеров, Skype, IP-телефонии.Вместе с тем количество выявленных нелегальных кредиторов в 2020 году сократилось, в основном из-за ограничений, связанных с пандемией. Большинство нелегальных кредиторов предпочитают действовать офлайн, передавая ссуды из рук в руки либо вообще без документов, либо по документам, оформленным с нарушением существующих норм, рассказали в ЦБ.

https://radiosputnik.ria.ru/20210206/banki--1596300912.html

https://ria.ru/20210205/moshennichestvo-1596122592.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

skype, центральный банк рф (цб рф), общество