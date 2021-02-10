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В ЦБ рассказали, как мошенники используют блогеров для обмана россиян
В ЦБ рассказали, как мошенники используют блогеров для обмана россиян
Банк России зафиксировал в 2020 году всплеск мошеннических предложений от финансовых пирамид, нелегальных форекс-дилеров и черных кредиторов, которые активно... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T15:08
2021-02-10T16:59
skype
центральный банк рф (цб рф)
общество
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Банк России зафиксировал в 2020 году всплеск мошеннических предложений от финансовых пирамид, нелегальных форекс-дилеров и черных кредиторов, которые активно рекламируются у популярных блогеров, сообщила пресс-служба регулятора.Всего в 2020 году Банк России выявил более 1,5 тысячи организаций с признаками незаконной деятельности: 222 финансовые пирамиды, 395 нелегальных форекс-дилеров и свыше 800 нелегальных кредиторов. Почти половина выявленных финансовых пирамид и подавляющее большинство нелегальных форекс-дилеров действовали в интернете.Массовый переход нелегальных услуг в онлайн объясняется, с одной стороны, ограничениями, связанными с пандемией (потребители финансовых услуг стали больше времени проводить онлайн), а с другой — развитием дистанционных услуг и ростом их востребованности, указали в ЦБ.Как мошенники привлекают жертвВ частности, более 45 процентов финансовых пирамид, выявленных Банком России, действовали в интернете. Они рекламировали свою деятельность через блогеров, размещали ролики на популярных видеохостингах. Многие подобные проекты предлагали клиентам вложения в криптовалюты, указал ЦБ.Наибольшее количество нелегальных форекс-дилеров Банк России выявил в четвертом квартале 2020 года. Незаконные участники рынка воспользовались второй волной пандемии и растущей популярностью у потребителей дистанционных сервисов. Подавляющее большинство нелегальных форекс-дилеров привлекали клиентов в интернете, многие — с использованием мессенджеров, Skype, IP-телефонии.Вместе с тем количество выявленных нелегальных кредиторов в 2020 году сократилось, в основном из-за ограничений, связанных с пандемией. Большинство нелегальных кредиторов предпочитают действовать офлайн, передавая ссуды из рук в руки либо вообще без документов, либо по документам, оформленным с нарушением существующих норм, рассказали в ЦБ.
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skype, центральный банк рф (цб рф), общество

В ЦБ рассказали, как мошенники используют блогеров для обмана россиян

15:08 10.02.2021 (обновлено: 16:59 10.02.2021)
 
© Depositphotos / inkytapeЛоготипы мессенджеров на экране смартфона
Логотипы мессенджеров на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© Depositphotos / inkytape
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Банк России зафиксировал в 2020 году всплеск мошеннических предложений от финансовых пирамид, нелегальных форекс-дилеров и черных кредиторов, которые активно рекламируются у популярных блогеров, сообщила пресс-служба регулятора.

"Мошенники активно используют новые технологии, эксплуатируют раскрученные темы и применяют методы психологического воздействия. Они привлекают для раскрутки проектов популярных блогеров, заманивают клиентов в мессенджерах", — привела пресс-служба ЦБ комментарий директора департамента противодействия недобросовестным практикам Валерия Ляха.

Всего в 2020 году Банк России выявил более 1,5 тысячи организаций с признаками незаконной деятельности: 222 финансовые пирамиды, 395 нелегальных форекс-дилеров и свыше 800 нелегальных кредиторов. Почти половина выявленных финансовых пирамид и подавляющее большинство нелегальных форекс-дилеров действовали в интернете.
Массовый переход нелегальных услуг в онлайн объясняется, с одной стороны, ограничениями, связанными с пандемией (потребители финансовых услуг стали больше времени проводить онлайн), а с другой — развитием дистанционных услуг и ростом их востребованности, указали в ЦБ.
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Как мошенники привлекают жертв

В частности, более 45 процентов финансовых пирамид, выявленных Банком России, действовали в интернете. Они рекламировали свою деятельность через блогеров, размещали ролики на популярных видеохостингах. Многие подобные проекты предлагали клиентам вложения в криптовалюты, указал ЦБ.
Наибольшее количество нелегальных форекс-дилеров Банк России выявил в четвертом квартале 2020 года. Незаконные участники рынка воспользовались второй волной пандемии и растущей популярностью у потребителей дистанционных сервисов. Подавляющее большинство нелегальных форекс-дилеров привлекали клиентов в интернете, многие — с использованием мессенджеров, Skype, IP-телефонии.
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Вместе с тем количество выявленных нелегальных кредиторов в 2020 году сократилось, в основном из-за ограничений, связанных с пандемией. Большинство нелегальных кредиторов предпочитают действовать офлайн, передавая ссуды из рук в руки либо вообще без документов, либо по документам, оформленным с нарушением существующих норм, рассказали в ЦБ.

"В то же время все больше потребителей стали пользоваться услугами с применением новых финансовых технологий. Этим могут воспользоваться нелегальные участники рынка, что приведет к росту интернет-проектов в сфере незаконного кредитования и будет создавать новые риски для потребителей", — опасается регулятор.

 
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