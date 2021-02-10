https://ria.ru/20210210/mordoviya-1596911515.html

Полпред отметил успехи Мордовии в вакцинации и росте доходов бюджета

Полпред отметил успехи Мордовии в вакцинации и росте доходов бюджета

Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров в среду посетил Мордовию с рабочей поездкой, обсудив с врио главы... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T22:23

2021-02-10T22:23

2021-02-10T22:23

республика мордовия

россия

артем здунов

республика мордовия

игорь комаров

экономика

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 фев - РИА Новости. Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров в среду посетил Мордовию с рабочей поездкой, обсудив с врио главы республики Артемом Здуновым наиболее актуальные вопросы, сообщается на сайте органов госвласти региона.Одной из важных тем стало социально-экономическое развитие республики и принятые меры по решению проблем, вызванных распространением COVID-19, а также по оказанию плановой медицинской помощи.Комаров заявил, что необходимо продолжать активно вести борьбу с распространением коронавирусной инфекции, которая косвенно может влиять на экономику, оттягивая значительные финансовые ресурсы. "Другая важная тема совещания с полпредом – работа региональных властей, связанная со сбалансированностью консолидированного бюджета республики и долговой нагрузкой. По темпам роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Мордовия занимает второе место в Приволжском федеральном округе. Однако еще остается проблема высокого уровня долговой нагрузки на бюджет", - отмечается в сообщении.Говоря об урегулировании вопросов долговой нагрузки региона, врио главы Мордовии отметил, что в январе республика подписала с Минфином России план финансового оздоровления, который сейчас активно реализуется. "Уже по прошлому году новых заимствований у нас не было, но 49 миллиардов рублей долга, конечно, тянут вниз. Вопрос с долговой нагрузкой нам принципиально важно решить с помощью федерального центра, а также наращивая собственные доходы и существенно пересмотрев расходы", - заявил Здунов.Комаров поставил задачу и далее продолжать курс на оздоровление финансовой системы, расширение налоговой базы и повышение уровня бюджетной и налоговой дисциплины. "При грамотном управлении, своевременной и качественной подготовке документов на получение межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, жестком финансовом контроле, выполнении всех задач, поставленных в рамках реализации национальных проектов, региону под силу решить имеющиеся проблемы и повысить уровень жизни людей", – подчеркнул полпред.

https://ria.ru/20210205/proizvodstvo-1596239475.html

https://ria.ru/20201228/restorany-1591251574.html

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россия, артем здунов, республика мордовия, игорь комаров, экономика