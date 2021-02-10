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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210210/monastyr-1596811859.html
Захваченный монастырь на Урале до сих пор неподконтролен епархии
Захваченный монастырь на Урале до сих пор неподконтролен епархии
Среднеуральский женский монастырь, где вел свою деятельность ныне арестованный бывший схиигумен Сергий (Николай Романов), до сих пор не находится под контролем... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T13:17
2021-02-10T13:20
религия и мировоззрение
среднеуральский женский монастырь
новости - религия и мировоззрение
русская православная церковь
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 фев – РИА Новости. Среднеуральский женский монастырь, где вел свою деятельность ныне арестованный бывший схиигумен Сергий (Николай Романов), до сих пор не находится под контролем Екатеринбургской епархии, сообщил журналистам председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ епархии Максим Миняйло."Монастырь на сегодняшний день под контроль и под управление Екатеринбургской епархии не взят. То же самое и относительно каких-либо скитов – скиты тоже находятся вне контроля и управления Екатеринбургской епархии", - сказал Миняйло.По его словам, единственным правильным выходом из ситуации было бы признание бывшим схиигуменом Сергием вины за то, что он "лгал, людей ввел в сильное заблуждение". Он отметил, что Сергий находится в ситуации слабого человека, "который сам себя загнал в угол и не знает, что с этим делать". Более того, по словам Миняйло, Сергий в этот угол загнал с собой несколько сотен человек, которые до сих пор считают его священником и воспринимают его как духовного лидера."То, что Екатеринбургская епархия делает относительно этого монастыря, ими (прихожанами) воспринимается как агрессия, они даже говорят, что это захват. Но мы не можем захватить то, что принадлежит Русской православной церкви, потому что земля там оформлена на Екатеринбургскую епархию", - уточнил он.Миняйло отметил, что здания Среднеуральского монастыря строились на пожертвования Русской православной церкви, однако, по его словам, на последнем заседании суда адвокат Романова заявила, что все средства жертвовались лично схиигумену как физическому лицу. "Это еще один поворот этой спирали, – спирали лжи, обмана – которая когда-нибудь остановится", - подчеркнул представитель епархии.Сейчас, добавил Миняйло, идет процесс оформления монастыря в собственность епархии. "То, что законно принадлежало Екатеринбургской епархии де-факто, будет оформлено де-юре в ближайшее время. Какие-то коллизии юридические безусловно есть. Идет судебный процесс, потому что постройки не были оформлены надлежащим образом, что тоже, к сожалению, говорит не в пользу деятельности монастыря. Сейчас процесс идет, он в начальной стадии", - пояснил Миняйло.Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Позднее церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения и вести активную публичную деятельность. В сентябре прошлого года Романов был отлучен от Церкви. Сейчас он находится под арестом в Москве по обвинению в склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве.
https://ria.ru/20210208/sergiy-1596566844.html
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среднеуральский женский монастырь, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь

Захваченный монастырь на Урале до сих пор неподконтролен епархии

13:17 10.02.2021 (обновлено: 13:20 10.02.2021)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСторонники бывшего схимонаха Сергия у ворот Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области
Сторонники бывшего схимонаха Сергия у ворот Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 фев – РИА Новости. Среднеуральский женский монастырь, где вел свою деятельность ныне арестованный бывший схиигумен Сергий (Николай Романов), до сих пор не находится под контролем Екатеринбургской епархии, сообщил журналистам председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ епархии Максим Миняйло.
"Монастырь на сегодняшний день под контроль и под управление Екатеринбургской епархии не взят. То же самое и относительно каких-либо скитов – скиты тоже находятся вне контроля и управления Екатеринбургской епархии", - сказал Миняйло.
По его словам, единственным правильным выходом из ситуации было бы признание бывшим схиигуменом Сергием вины за то, что он "лгал, людей ввел в сильное заблуждение". Он отметил, что Сергий находится в ситуации слабого человека, "который сам себя загнал в угол и не знает, что с этим делать". Более того, по словам Миняйло, Сергий в этот угол загнал с собой несколько сотен человек, которые до сих пор считают его священником и воспринимают его как духовного лидера.
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"То, что Екатеринбургская епархия делает относительно этого монастыря, ими (прихожанами) воспринимается как агрессия, они даже говорят, что это захват. Но мы не можем захватить то, что принадлежит Русской православной церкви, потому что земля там оформлена на Екатеринбургскую епархию", - уточнил он.
Миняйло отметил, что здания Среднеуральского монастыря строились на пожертвования Русской православной церкви, однако, по его словам, на последнем заседании суда адвокат Романова заявила, что все средства жертвовались лично схиигумену как физическому лицу. "Это еще один поворот этой спирали, – спирали лжи, обмана – которая когда-нибудь остановится", - подчеркнул представитель епархии.
Сейчас, добавил Миняйло, идет процесс оформления монастыря в собственность епархии. "То, что законно принадлежало Екатеринбургской епархии де-факто, будет оформлено де-юре в ближайшее время. Какие-то коллизии юридические безусловно есть. Идет судебный процесс, потому что постройки не были оформлены надлежащим образом, что тоже, к сожалению, говорит не в пользу деятельности монастыря. Сейчас процесс идет, он в начальной стадии", - пояснил Миняйло.
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Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Позднее церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения и вести активную публичную деятельность. В сентябре прошлого года Романов был отлучен от Церкви. Сейчас он находится под арестом в Москве по обвинению в склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве.
 
Религия и мировоззрениеСреднеуральский женский монастырьНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковь
 
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