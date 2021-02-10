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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210210/moguchev-1596812174.html
Адвокат помощника экс-схимонаха Сергия отозвал апелляцию на решение суда
Адвокат помощника экс-схимонаха Сергия отозвал апелляцию на решение суда
Адвокат Всеволода Могучева, помощника экс-схимонаха Сергия, отказался от ранее поданной апелляции по делу о возбуждении ненависти, сообщает в среду Свердловский РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T13:19
2021-02-10T13:19
религия и мировоззрение
среднеуральский женский монастырь
новости - религия и мировоззрение
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 фев – РИА Новости. Адвокат Всеволода Могучева, помощника экс-схимонаха Сергия, отказался от ранее поданной апелляции по делу о возбуждении ненависти, сообщает в среду Свердловский областной суд.Ранее Могучев был признан виновным в неповиновении законному требованию сотрудника полиции в связи с исполнением им обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности. Суд первой инстанции назначил ему наказание в виде 15 суток административного ареста. Позже Октябрьский районный суд Екатеринбурга арестовал Могучева еще на 15 суток по делу о возбуждении ненависти за публикации в соцсетях. Затем ему дали еще 15 суток по другому делу о возбуждении ненависти."Сегодня Свердловский областной суд должен был рассмотреть апелляционную жалобу, поданную адвокатом Всеволода Могучева на постановление Верхнепышминского городского суда от 25 января 2021 года. Могучев был признан виновным в совершении административного правонарушения по статье 20.3.1 КоАП РФ – возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Суд первой инстанции назначил ему наказание в виде 15 суток административного ареста. В Свердловский областной суд поступило ходатайство адвоката Всеволода Могучева Михаила Толмачева, в котором он отказался от поданной жалобы и просил прекратить по ней производство", - говорится в сообщении.Свердловский областной суд вынес определение о прекращении производства по жалобе, уточняется в релизе.Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Позднее церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения и вести активную публичную деятельность. В сентябре прошлого года Романов был отлучен от Церкви. Сейчас он находится под арестом в Москве по обвинению в склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве.
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среднеуральский женский монастырь, новости - религия и мировоззрение, екатеринбург

Адвокат помощника экс-схимонаха Сергия отозвал апелляцию на решение суда

13:19 10.02.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПомощник схиигумена Сергия Всеволод Могучев
Помощник схиигумена Сергия Всеволод Могучев - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 фев – РИА Новости. Адвокат Всеволода Могучева, помощника экс-схимонаха Сергия, отказался от ранее поданной апелляции по делу о возбуждении ненависти, сообщает в среду Свердловский областной суд.
Ранее Могучев был признан виновным в неповиновении законному требованию сотрудника полиции в связи с исполнением им обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности. Суд первой инстанции назначил ему наказание в виде 15 суток административного ареста. Позже Октябрьский районный суд Екатеринбурга арестовал Могучева еще на 15 суток по делу о возбуждении ненависти за публикации в соцсетях. Затем ему дали еще 15 суток по другому делу о возбуждении ненависти.
"Сегодня Свердловский областной суд должен был рассмотреть апелляционную жалобу, поданную адвокатом Всеволода Могучева на постановление Верхнепышминского городского суда от 25 января 2021 года. Могучев был признан виновным в совершении административного правонарушения по статье 20.3.1 КоАП РФ – возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Суд первой инстанции назначил ему наказание в виде 15 суток административного ареста. В Свердловский областной суд поступило ходатайство адвоката Всеволода Могучева Михаила Толмачева, в котором он отказался от поданной жалобы и просил прекратить по ней производство", - говорится в сообщении.
Сторонники бывшего схимонаха Сергия у ворот Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
13:17Религия и мировоззрение
Захваченный монастырь на Урале до сих пор неподконтролен епархии
Свердловский областной суд вынес определение о прекращении производства по жалобе, уточняется в релизе.
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Позднее церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения и вести активную публичную деятельность. В сентябре прошлого года Романов был отлучен от Церкви. Сейчас он находится под арестом в Москве по обвинению в склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве.
 
Религия и мировоззрениеСреднеуральский женский монастырьНовости - Религия и мировоззрениеЕкатеринбург
 
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