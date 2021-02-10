https://ria.ru/20210210/modernizatsiya-1596829441.html

Мурашко рассказал о модернизации первичного звена здравоохранения

Мурашко рассказал о модернизации первичного звена здравоохранения

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что модернизация первичного звена здравоохранения в 2021 году продолжалась, несмотря на коронавирус, более 70% РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T14:42

2021-02-10T14:42

2021-02-10T15:12

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здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что модернизация первичного звена здравоохранения в 2021 году продолжалась, несмотря на коронавирус, более 70% учреждений начали работать по новым моделям."Хотел бы сказать о том, что мы делали в предыдущем году - в первую очередь, это было направлено на сельское здравоохранение. В эксплуатацию было введено в 2020, 2019 году 1396 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий. А также, усиливая сельское здравоохранение, было приобретено 985 мобильных комплексов. Работа продолжалась в прошлом году, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, но, помимо материально-технической базы, мы продолжали повышать эффективность поликлиник", - сказал Мурашко на совещании президента РФ с членами правительства.По его словам, в 2020 году уже шесть тысяч поликлинических подразделений, то есть более 70% из всех учреждений такого типа, начали работать по принципам новой модели поликлиники."Это подразумевает под собой использование бережливых технологий, которые позволяют врачам более комфортно работать, пациенты тратят в поликлинике меньше количества времени. Причем 2877 поликлиник из общего количества - это именно детские поликлиник", - отметил министр.Также он добавил, что по поручению президента РФ Владимира Путина с 1 января 2021 года в регионах реализуется программа модернизации первичного звена."При этом при подготовке учитывалась реальная ситуация по каждому населенному пункту, по фельдшерско-акушерскому пункту, по поликлинике, в каком они состоянии, транспортная доступность, укомплектован штат медицинских работников", - подчеркнул Мурашко.

https://ria.ru/20201217/zdravookhranenie-1589656016.html

https://ria.ru/20200613/1572882068.html

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