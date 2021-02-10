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https://ria.ru/20210210/modernizatsiya-1596829441.html
Мурашко рассказал о модернизации первичного звена здравоохранения
Мурашко рассказал о модернизации первичного звена здравоохранения
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что модернизация первичного звена здравоохранения в 2021 году продолжалась, несмотря на коронавирус, более 70% РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T14:42
2021-02-10T15:12
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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владимир путин
михаил мурашко
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что модернизация первичного звена здравоохранения в 2021 году продолжалась, несмотря на коронавирус, более 70% учреждений начали работать по новым моделям."Хотел бы сказать о том, что мы делали в предыдущем году - в первую очередь, это было направлено на сельское здравоохранение. В эксплуатацию было введено в 2020, 2019 году 1396 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий. А также, усиливая сельское здравоохранение, было приобретено 985 мобильных комплексов. Работа продолжалась в прошлом году, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, но, помимо материально-технической базы, мы продолжали повышать эффективность поликлиник", - сказал Мурашко на совещании президента РФ с членами правительства.По его словам, в 2020 году уже шесть тысяч поликлинических подразделений, то есть более 70% из всех учреждений такого типа, начали работать по принципам новой модели поликлиники."Это подразумевает под собой использование бережливых технологий, которые позволяют врачам более комфортно работать, пациенты тратят в поликлинике меньше количества времени. Причем 2877 поликлиник из общего количества - это именно детские поликлиник", - отметил министр.Также он добавил, что по поручению президента РФ Владимира Путина с 1 января 2021 года в регионах реализуется программа модернизации первичного звена."При этом при подготовке учитывалась реальная ситуация по каждому населенному пункту, по фельдшерско-акушерскому пункту, по поликлинике, в каком они состоянии, транспортная доступность, укомплектован штат медицинских работников", - подчеркнул Мурашко.
https://ria.ru/20201217/zdravookhranenie-1589656016.html
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Мурашко рассказал о модернизации первичного звена здравоохранения

14:42 10.02.2021 (обновлено: 15:12 10.02.2021)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время брифинга
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время брифинга - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что модернизация первичного звена здравоохранения в 2021 году продолжалась, несмотря на коронавирус, более 70% учреждений начали работать по новым моделям.
"Хотел бы сказать о том, что мы делали в предыдущем году - в первую очередь, это было направлено на сельское здравоохранение. В эксплуатацию было введено в 2020, 2019 году 1396 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий. А также, усиливая сельское здравоохранение, было приобретено 985 мобильных комплексов. Работа продолжалась в прошлом году, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, но, помимо материально-технической базы, мы продолжали повышать эффективность поликлиник", - сказал Мурашко на совещании президента РФ с членами правительства.
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По его словам, в 2020 году уже шесть тысяч поликлинических подразделений, то есть более 70% из всех учреждений такого типа, начали работать по принципам новой модели поликлиники.
"Это подразумевает под собой использование бережливых технологий, которые позволяют врачам более комфортно работать, пациенты тратят в поликлинике меньше количества времени. Причем 2877 поликлиник из общего количества - это именно детские поликлиник", - отметил министр.
Также он добавил, что по поручению президента РФ Владимира Путина с 1 января 2021 года в регионах реализуется программа модернизации первичного звена.
"При этом при подготовке учитывалась реальная ситуация по каждому населенному пункту, по фельдшерско-акушерскому пункту, по поликлинике, в каком они состоянии, транспортная доступность, укомплектован штат медицинских работников", - подчеркнул Мурашко.
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