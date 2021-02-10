Онлайн-конференция о постковидной реабилитации
12 февраля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция директора Национального медицинского исследовательского центра "Лечебно-реабилитационный центр" Министерства здравоохранения Российской Федерации Игоря НИКИТИНА.
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Пандемия коронавируса стала серьезным вызовом российскому здравоохранению. Благодаря героизму врачей, слаженным действиям Минздрава, ученых-медиков, представителей законодательной и исполнительной власти ситуация взята под контроль, организована массовая вакцинация населения. Среди медицинских учреждений, участвовавших в приеме и лечении зараженных COVID-19, был и перепрофилированный Лечебно-реабилитационный центр Минздрава.
Как была организована работа медиков в тот период? В каком режиме работает Центр в настоящее время? Насколько востребована сегодня постковидная реабилитация пациентов, тяжело перенесших болезнь?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Пандемия коронавируса стала серьезным вызовом российскому здравоохранению. Благодаря героизму врачей, слаженным действиям Минздрава, ученых-медиков, представителей законодательной и исполнительной власти ситуация взята под контроль, организована массовая вакцинация населения. Среди медицинских учреждений, участвовавших в приеме и лечении зараженных COVID-19, был и перепрофилированный Лечебно-реабилитационный центр Минздрава.
Как была организована работа медиков в тот период? В каком режиме работает Центр в настоящее время? Насколько востребована сегодня постковидная реабилитация пациентов, тяжело перенесших болезнь?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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