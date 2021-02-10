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Онлайн-конференция к Международному дню детей, больных раком
Онлайн-конференция к Международному дню детей, больных раком
15 февраля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, приуроченная к Международному дню детей, больных раком, который отмечается 15 февраля.
2021-02-10T09:53
2021-02-10T09:53
анонсы
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Задать вопросУчастники:- академик РАН, главный детский гематолог Министерства здравоохранения Российской Федерации Александр РУМЯНЦЕВ;- генеральный директор НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева Галина НОВИЧКОВА;- главный врач НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева Дмитрий ЛИТВИНОВ;- заведующий отделением онкологии и детской хирургии НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева Николай ГРАЧЕВ.В этом году Национальному медицинскому исследовательскому центру детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева – ведущему центру страны в лечении детских онкологических, гематологических и иммунологических заболеваний – исполняется десять лет. В рамках мероприятия будут освещены следующие темы: результаты работы, прорывные технологии в лечении лейкозов и эмбриональных опухолей, микрохирургические реконструкции собственными тканями пациента, covid–19 и его влияние на больных раком.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция к Международному дню детей, больных раком

09:53 10.02.2021
 
Читать ria.ru в
15 февраля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, приуроченная к Международному дню детей, больных раком, который отмечается 15 февраля.
Задать вопрос

Участники:
- академик РАН, главный детский гематолог Министерства здравоохранения Российской Федерации Александр РУМЯНЦЕВ;
- генеральный директор НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева Галина НОВИЧКОВА;
- главный врач НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева Дмитрий ЛИТВИНОВ;
- заведующий отделением онкологии и детской хирургии НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева Николай ГРАЧЕВ.

В этом году Национальному медицинскому исследовательскому центру детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева – ведущему центру страны в лечении детских онкологических, гематологических и иммунологических заболеваний – исполняется десять лет. В рамках мероприятия будут освещены следующие темы: результаты работы, прорывные технологии в лечении лейкозов и эмбриональных опухолей, микрохирургические реконструкции собственными тканями пациента, covid–19 и его влияние на больных раком.

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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