Онлайн-конференция к Международному дню детей, больных раком
15 февраля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, приуроченная к Международному дню детей, больных раком, который отмечается 15 февраля.
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Участники:
- академик РАН, главный детский гематолог Министерства здравоохранения Российской Федерации Александр РУМЯНЦЕВ;
- генеральный директор НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева Галина НОВИЧКОВА;
- главный врач НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева Дмитрий ЛИТВИНОВ;
- заведующий отделением онкологии и детской хирургии НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева Николай ГРАЧЕВ.
В этом году Национальному медицинскому исследовательскому центру детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева – ведущему центру страны в лечении детских онкологических, гематологических и иммунологических заболеваний – исполняется десять лет. В рамках мероприятия будут освещены следующие темы: результаты работы, прорывные технологии в лечении лейкозов и эмбриональных опухолей, микрохирургические реконструкции собственными тканями пациента, covid–19 и его влияние на больных раком.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- академик РАН, главный детский гематолог Министерства здравоохранения Российской Федерации Александр РУМЯНЦЕВ;
- генеральный директор НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева Галина НОВИЧКОВА;
- главный врач НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева Дмитрий ЛИТВИНОВ;
- заведующий отделением онкологии и детской хирургии НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева Николай ГРАЧЕВ.
В этом году Национальному медицинскому исследовательскому центру детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева – ведущему центру страны в лечении детских онкологических, гематологических и иммунологических заболеваний – исполняется десять лет. В рамках мероприятия будут освещены следующие темы: результаты работы, прорывные технологии в лечении лейкозов и эмбриональных опухолей, микрохирургические реконструкции собственными тканями пациента, covid–19 и его влияние на больных раком.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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