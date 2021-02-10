https://ria.ru/20210210/meditsina-1596772893.html

Онлайн-конференция к Международному дню детей, больных раком

Онлайн-конференция к Международному дню детей, больных раком

15 февраля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, приуроченная к Международному дню детей, больных раком, который отмечается 15 февраля.

2021-02-10T09:53

2021-02-10T09:53

2021-02-10T09:53

анонсы

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Задать вопросУчастники:- академик РАН, главный детский гематолог Министерства здравоохранения Российской Федерации Александр РУМЯНЦЕВ;- генеральный директор НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева Галина НОВИЧКОВА;- главный врач НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева Дмитрий ЛИТВИНОВ;- заведующий отделением онкологии и детской хирургии НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева Николай ГРАЧЕВ.В этом году Национальному медицинскому исследовательскому центру детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева – ведущему центру страны в лечении детских онкологических, гематологических и иммунологических заболеваний – исполняется десять лет. В рамках мероприятия будут освещены следующие темы: результаты работы, прорывные технологии в лечении лейкозов и эмбриональных опухолей, микрохирургические реконструкции собственными тканями пациента, covid–19 и его влияние на больных раком.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы