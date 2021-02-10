Онлайн-конференция к 10-летию конфликта в Ливии
15 февраля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция о ситуации в Ливии после 10 лет гражданской войны и о шансах на политический компромисс.
Задать вопрос
Участники:
- председатель Российского комитета солидарности с народами Ливии и Сирии Сергей БАБУРИН;
- старший преподаватель НИУ ВШЭ, научный сотрудник Института востоковедения РАН, эксперт РСМД Григорий ЛУКЬЯНОВ;
- руководитель Центра исламоведения Института инновационного развития, эксперт РСМД Кирилл СЕМЕНОВ;
- старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Константин ТРУЕВЦЕВ.
Десять лет назад, 15 февраля 2011 года, в Ливии начались беспорядки и массовые протесты против власти. Поддержанные странами НАТО, они привели к падению режима Муаммара Каддафи. Еще недавно богатая и успешная страна была ввергнута в хаос гражданской войны, оказалась перед угрозой распада.5 февраля 2021 года представители сторон ливийского конфликта выбрали при посредничестве ООН новое единое руководство страны.Новые власти должны закрепить прекращение огня с стране, провести намеченные на 24 декабря парламентские и президентские выборы, а также референдум по конституции.
Означает ли избрание нового руководства страны конец раскола? Будет ли это принято всеми сторонами ливийского конфликта, в том числе и внешними? Какой будет политика в отношении Ливии новой американской администрации? Какую роль в ливийском урегулировании может сыграть Россия?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- председатель Российского комитета солидарности с народами Ливии и Сирии Сергей БАБУРИН;
- старший преподаватель НИУ ВШЭ, научный сотрудник Института востоковедения РАН, эксперт РСМД Григорий ЛУКЬЯНОВ;
- руководитель Центра исламоведения Института инновационного развития, эксперт РСМД Кирилл СЕМЕНОВ;
- старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Константин ТРУЕВЦЕВ.
Десять лет назад, 15 февраля 2011 года, в Ливии начались беспорядки и массовые протесты против власти. Поддержанные странами НАТО, они привели к падению режима Муаммара Каддафи. Еще недавно богатая и успешная страна была ввергнута в хаос гражданской войны, оказалась перед угрозой распада.5 февраля 2021 года представители сторон ливийского конфликта выбрали при посредничестве ООН новое единое руководство страны.Новые власти должны закрепить прекращение огня с стране, провести намеченные на 24 декабря парламентские и президентские выборы, а также референдум по конституции.
Означает ли избрание нового руководства страны конец раскола? Будет ли это принято всеми сторонами ливийского конфликта, в том числе и внешними? Какой будет политика в отношении Ливии новой американской администрации? Какую роль в ливийском урегулировании может сыграть Россия?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru