https://ria.ru/20210210/liviya-1596804379.html

Онлайн-конференция к 10-летию конфликта в Ливии

Онлайн-конференция к 10-летию конфликта в Ливии

15 февраля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция о ситуации в Ливии после 10 лет гражданской войны и о шансах на политический компромисс.

2021-02-10T12:45

2021-02-10T12:45

2021-02-10T12:45

анонсы

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Задать вопросУчастники:- председатель Российского комитета солидарности с народами Ливии и Сирии Сергей БАБУРИН;- старший преподаватель НИУ ВШЭ, научный сотрудник Института востоковедения РАН, эксперт РСМД Григорий ЛУКЬЯНОВ;- руководитель Центра исламоведения Института инновационного развития, эксперт РСМД Кирилл СЕМЕНОВ;- старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Константин ТРУЕВЦЕВ.Десять лет назад, 15 февраля 2011 года, в Ливии начались беспорядки и массовые протесты против власти. Поддержанные странами НАТО, они привели к падению режима Муаммара Каддафи. Еще недавно богатая и успешная страна была ввергнута в хаос гражданской войны, оказалась перед угрозой распада.5 февраля 2021 года представители сторон ливийского конфликта выбрали при посредничестве ООН новое единое руководство страны.Новые власти должны закрепить прекращение огня с стране, провести намеченные на 24 декабря парламентские и президентские выборы, а также референдум по конституции. Означает ли избрание нового руководства страны конец раскола? Будет ли это принято всеми сторонами ливийского конфликта, в том числе и внешними? Какой будет политика в отношении Ливии новой американской администрации? Какую роль в ливийском урегулировании может сыграть Россия?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы