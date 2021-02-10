https://ria.ru/20210210/lavrov-1596751442.html

Лавров оценил роль России в мире

Лавров оценил роль России в мире

Россия — один из ключевых гарантов многополярного мироустройства, считает глава МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T00:20

2021-02-10T00:20

2021-02-10T08:58

россия

евразия

латинская америка

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

москва

африка

оон

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Россия — один из ключевых гарантов многополярного мироустройства, считает глава МИД Сергей Лавров. Об этом министр заявил в поздравлении по случаю Дня дипломатического работника, который отмечается в России 10 февраля."Строго руководствуясь принципами устава ООН, мы продвигаем объединительную повестку дня, углубляем плодотворное сотрудничество с подавляющим большинством иностранных партнеров, расположенных в Евразии, Африке и Латинской Америке. Сегодня Россия — один из ключевых гарантов формирующегося более справедливого и демократичного многополярного мироустройства", — отметил он.Лавров также обозначил ключевые задачи дипломатической службы в России. Среди них — комплексное обустройство "евразийского дома", гармонизация развивающихся на континентальном пространстве интеграционных процессов, а также упрочение общепризнанных международно-правовых основ межгосударственного общения, содействие политическому урегулированию кризисов и конфликтов, обеспечение стратегической стабильности.Дипломат заверил, что МИД продолжит делать все необходимое для защиты прав и интересов россиян и соотечественников за рубежом.

https://ria.ru/20210210/lavrov-1596751212.html

россия

евразия

латинская америка

москва

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россия, евразия, латинская америка, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), москва, африка, оон, политика