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Лавров оценил роль России в мире
Лавров оценил роль России в мире
Россия — один из ключевых гарантов многополярного мироустройства, считает глава МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T00:20
2021-02-10T08:58
россия
евразия
латинская америка
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
москва
африка
оон
политика
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Россия — один из ключевых гарантов многополярного мироустройства, считает глава МИД Сергей Лавров. Об этом министр заявил в поздравлении по случаю Дня дипломатического работника, который отмечается в России 10 февраля."Строго руководствуясь принципами устава ООН, мы продвигаем объединительную повестку дня, углубляем плодотворное сотрудничество с подавляющим большинством иностранных партнеров, расположенных в Евразии, Африке и Латинской Америке. Сегодня Россия — один из ключевых гарантов формирующегося более справедливого и демократичного многополярного мироустройства", — отметил он.Лавров также обозначил ключевые задачи дипломатической службы в России. Среди них — комплексное обустройство "евразийского дома", гармонизация развивающихся на континентальном пространстве интеграционных процессов, а также упрочение общепризнанных международно-правовых основ межгосударственного общения, содействие политическому урегулированию кризисов и конфликтов, обеспечение стратегической стабильности.Дипломат заверил, что МИД продолжит делать все необходимое для защиты прав и интересов россиян и соотечественников за рубежом.
https://ria.ru/20210210/lavrov-1596751212.html
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россия, евразия, латинская америка, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), москва, африка, оон, политика

Лавров оценил роль России в мире

00:20 10.02.2021 (обновлено: 08:58 10.02.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Россия — один из ключевых гарантов многополярного мироустройства, считает глава МИД Сергей Лавров.
Об этом министр заявил в поздравлении по случаю Дня дипломатического работника, который отмечается в России 10 февраля.
"Строго руководствуясь принципами устава ООН, мы продвигаем объединительную повестку дня, углубляем плодотворное сотрудничество с подавляющим большинством иностранных партнеров, расположенных в Евразии, Африке и Латинской Америке. Сегодня Россия — один из ключевых гарантов формирующегося более справедливого и демократичного многополярного мироустройства", — отметил он.
Лавров также обозначил ключевые задачи дипломатической службы в России. Среди них — комплексное обустройство "евразийского дома", гармонизация развивающихся на континентальном пространстве интеграционных процессов, а также упрочение общепризнанных международно-правовых основ межгосударственного общения, содействие политическому урегулированию кризисов и конфликтов, обеспечение стратегической стабильности.
Дипломат заверил, что МИД продолжит делать все необходимое для защиты прав и интересов россиян и соотечественников за рубежом.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
00:16
Лавров обозначил ключевые задачи дипломатической службы
 
РоссияЕвразияЛатинская АмерикаСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МоскваАфрикаООНПолитика
 
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