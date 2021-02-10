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Лавров обозначил ключевые задачи дипломатической службы
Лавров обозначил ключевые задачи дипломатической службы
Комплексное обустройство "евразийского дома", гармонизация развивающихся на континентальном пространстве интеграционных процессов находится среди задач... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T00:16
2021-02-10T00:39
политика
россия
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
москва
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Комплексное обустройство "евразийского дома", гармонизация развивающихся на континентальном пространстве интеграционных процессов находится среди задач дипломатической службы РФ, заявил глава МИД Сергей Лавров.Среди других задач российских дипломатов министр назвал упрочение общепризнанных международно-правовых основ межгосударственного общения, содействие политическому урегулированию кризисов и конфликтов, обеспечение стратегической стабильности."Продолжим делать все необходимое в целях защиты прав и интересов российских граждан и соотечественников за рубежом, дипломатического сопровождения внешнеэкономической деятельности", - заверил он.День дипломатического работника отмечается в России 10 февраля.
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политика, россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), москва

Лавров обозначил ключевые задачи дипломатической службы

00:16 10.02.2021 (обновлено: 00:39 10.02.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Комплексное обустройство "евразийского дома", гармонизация развивающихся на континентальном пространстве интеграционных процессов находится среди задач дипломатической службы РФ, заявил глава МИД Сергей Лавров.
"Перед дипломатической службой по-прежнему стоят ответственные задачи по формированию благоприятных внешних условий для поступательного социально-экономического развития России, поддержанию в мировых делах стратегического равновесия, безопасности и стабильности... Сейчас на повестке дня дальнейшая работа над комплексным обустройством "евразийского дома", гармонизацией развивающихся на нашем континентальном пространстве интеграционных процессов", - заявил Лавров в своем поздравлении ко Дню дипломатического работника.
Среди других задач российских дипломатов министр назвал упрочение общепризнанных международно-правовых основ межгосударственного общения, содействие политическому урегулированию кризисов и конфликтов, обеспечение стратегической стабильности.
"Продолжим делать все необходимое в целях защиты прав и интересов российских граждан и соотечественников за рубежом, дипломатического сопровождения внешнеэкономической деятельности", - заверил он.
День дипломатического работника отмечается в России 10 февраля.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
8 февраля, 18:21
Лавров назвал условие нормализации отношений с Евросоюзом
 
ПолитикаРоссияСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Москва
 
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