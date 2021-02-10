Лавров обозначил ключевые задачи дипломатической службы

"Перед дипломатической службой по-прежнему стоят ответственные задачи по формированию благоприятных внешних условий для поступательного социально-экономического развития России, поддержанию в мировых делах стратегического равновесия, безопасности и стабильности... Сейчас на повестке дня дальнейшая работа над комплексным обустройством "евразийского дома", гармонизацией развивающихся на нашем континентальном пространстве интеграционных процессов", - заявил Лавров в своем поздравлении ко Дню дипломатического работника.