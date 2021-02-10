Лавров обозначил ключевые задачи дипломатической службы
00:16 10.02.2021 (обновлено: 00:39 10.02.2021)
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Комплексное обустройство "евразийского дома", гармонизация развивающихся на континентальном пространстве интеграционных процессов находится среди задач дипломатической службы РФ, заявил глава МИД Сергей Лавров.
"Перед дипломатической службой по-прежнему стоят ответственные задачи по формированию благоприятных внешних условий для поступательного социально-экономического развития России, поддержанию в мировых делах стратегического равновесия, безопасности и стабильности... Сейчас на повестке дня дальнейшая работа над комплексным обустройством "евразийского дома", гармонизацией развивающихся на нашем континентальном пространстве интеграционных процессов", - заявил Лавров в своем поздравлении ко Дню дипломатического работника.
Среди других задач российских дипломатов министр назвал упрочение общепризнанных международно-правовых основ межгосударственного общения, содействие политическому урегулированию кризисов и конфликтов, обеспечение стратегической стабильности.
"Продолжим делать все необходимое в целях защиты прав и интересов российских граждан и соотечественников за рубежом, дипломатического сопровождения внешнеэкономической деятельности", - заверил он.
День дипломатического работника отмечается в России 10 февраля.
8 февраля, 18:21Лавров назвал условие нормализации отношений с Евросоюзом