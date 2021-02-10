https://ria.ru/20210210/kurs-1596813099.html

Официальный курс евро на четверг вырос на четыре копейки

Официальный курс евро на четверг вырос на четыре копейки

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 3,98 копейки - до 89,5684 рубля, курс доллара - уменьшился на 26,66 копейки, до 73,8526... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T13:23

2021-02-10T13:23

2021-02-10T13:23

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

россия

динамика курсов валют

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 3,98 копейки - до 89,5684 рубля, курс доллара - уменьшился на 26,66 копейки, до 73,8526 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на четверг, снизилась на 12,87 копейки, составив 80,9247 рубля.

https://ria.ru/20210209/rubl-1596543201.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика