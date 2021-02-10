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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210210/kurs-1596813099.html
Официальный курс евро на четверг вырос на четыре копейки
Официальный курс евро на четверг вырос на четыре копейки
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 3,98 копейки - до 89,5684 рубля, курс доллара - уменьшился на 26,66 копейки, до 73,8526... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T13:23
2021-02-10T13:23
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 3,98 копейки - до 89,5684 рубля, курс доллара - уменьшился на 26,66 копейки, до 73,8526 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на четверг, снизилась на 12,87 копейки, составив 80,9247 рубля.
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россия, динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро на четверг вырос на четыре копейки

13:23 10.02.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком евро в Москве
Электронное табло со знаком евро в Москве - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 3,98 копейки - до 89,5684 рубля, курс доллара - уменьшился на 26,66 копейки, до 73,8526 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на четверг, снизилась на 12,87 копейки, составив 80,9247 рубля.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
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