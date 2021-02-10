Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210210/krestyankin-1596879376.html
РПЦ начала подготовку к канонизации "всероссийского духовника" Иоанна
РПЦ начала подготовку к канонизации "всероссийского духовника" Иоанна
Псковская епархия Русской православной церкви объявила о сборе материалов для подготовки прославления в лике святых (канонизации) знаменитого старца... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T18:13
2021-02-10T18:33
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570048672_0:20:322:201_1920x0_80_0_0_ed3dc58423eaa8af62da93722c66be94.jpg
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Псковская епархия Русской православной церкви объявила о сборе материалов для подготовки прославления в лике святых (канонизации) знаменитого старца Псково-Печерского монастыря архимандрита Иоанна (Крестьянкина), сообщается на сайте Московского патриархата.Знаменитый русский старец архимандрит Иоанн прожил 95 лет, скончался 5 февраля 2006 года. С 1967 по 2006 год он жил в Псково-Печерском монастыре, за духовной помощью и советом к нему приезжали паломники со всей России и из-за рубежа. Со старцем встречался и беседовал, в том числе, президент России Владимир Путин. В среде православных верующих старца Иоанна называли также "всероссийский духовник"."Епархия и Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь начинают сбор свидетельств об архимандрите Иоанне (Крестьянкине): о благодатной помощи по его молитвам, о его наставлениях и поучениях, сохранившихся в письмах, документах и в устном предании, о тех выше естественных событиях, которые происходили по его предстательству пред Богом, свидетелями которых были мы и наша совесть", - говорится в опубликованном обращении митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова).Глава Псковской митрополии обратился к верующим с просьбой "поделиться важными свидетельствами, документами, живыми воспоминаниями" об отце Иоанне. Вся присланная корреспонденция будет изучена, отобрана, опубликована и представлена комиссии по канонизации святых Русской православной церкви.
https://ria.ru/20200504/1570944934.html
https://ria.ru/20201211/kanonizatsiya-1588681848.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570048672_0:0:322:243_1920x0_80_0_0_359b6afe535960432d2c303c2e2371f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости - религия и мировоззрение

РПЦ начала подготовку к канонизации "всероссийского духовника" Иоанна

18:13 10.02.2021 (обновлено: 18:33 10.02.2021)
 
© Псково-Печерский Свято-Успенский монастырьПсково-Печерский Свято-Успенский монастырь
Псково-Печерский Свято-Успенский монастырь - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© Псково-Печерский Свято-Успенский монастырь
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Псковская епархия Русской православной церкви объявила о сборе материалов для подготовки прославления в лике святых (канонизации) знаменитого старца Псково-Печерского монастыря архимандрита Иоанна (Крестьянкина), сообщается на сайте Московского патриархата.
Знаменитый русский старец архимандрит Иоанн прожил 95 лет, скончался 5 февраля 2006 года. С 1967 по 2006 год он жил в Псково-Печерском монастыре, за духовной помощью и советом к нему приезжали паломники со всей России и из-за рубежа. Со старцем встречался и беседовал, в том числе, президент России Владимир Путин. В среде православных верующих старца Иоанна называли также "всероссийский духовник".
Епископ Тихон Шевкунов - РИА Новости, 1920, 04.05.2020
4 мая 2020, 10:43Религия и мировоззрение
Митрополит Тихон не исключает пророчества Крестьянкина о коронавирусе
"Епархия и Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь начинают сбор свидетельств об архимандрите Иоанне (Крестьянкине): о благодатной помощи по его молитвам, о его наставлениях и поучениях, сохранившихся в письмах, документах и в устном предании, о тех выше естественных событиях, которые происходили по его предстательству пред Богом, свидетелями которых были мы и наша совесть", - говорится в опубликованном обращении митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова).
Глава Псковской митрополии обратился к верующим с просьбой "поделиться важными свидетельствами, документами, живыми воспоминаниями" об отце Иоанне. Вся присланная корреспонденция будет изучена, отобрана, опубликована и представлена комиссии по канонизации святых Русской православной церкви.
Прихожанка в храме Рождества Христова в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
11 декабря 2020, 08:00Религия и мировоззрение
"Святость — не анкетные данные". Как происходит канонизация
 
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрение
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:08Россиян предупредили об ипотечных мошенниках
06:05WSJ: ВОЗ сделала новое предположение о дате возникновения COVID-19
05:52Социолог заявил о невозможности республиканцев противостоять Трампу
05:20Байден провел первый телефонный разговор с Си Цзиньпином
05:09Названы вакансии на удаленке с самыми высокими зарплатами
05:04Депутат Рады предрек украинцам судьбу "кроликов" без российской вакцины
04:51Депутаты ЛДПР предложили отменить штрафы за проезд по "выделенке" ночью
04:31Россиянам посоветовали десерты и напитки на День всех влюбленных
04:23Назван простой способ избавиться от запотевших стекол в машине
04:18Документальный фильм раскрыл реакцию Трампа на пропущенный звонок Путина
04:11Биолог назвал продукт, который поможет организму после COVID-19
04:06В Литве началась процедура приостановки вещания "РТР Планета"
04:03Малышева назвала условие, при котором от COVID-19 умирает каждый третий
03:59Глава минфина США предупредила о "растущей проблеме" криптовалют
03:57Умер владелец мужского журнала Hustler Ларри Флинт
03:39Эксперт объяснила, как продлить срок службы тканевой маски
03:33Опрос ВЦИОМ показал, сколько россиян испытывают взаимную любовь
03:15Жителей Урала и Сибири предупредили о сильном похолодании
03:11На МКС может появиться "ферма" для выращивания мух в невесомости
03:01В Хабаровске майора полиции уволили за видео в TikTok
Лента новостейМолния