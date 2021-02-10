https://ria.ru/20210210/krestyankin-1596879376.html

РПЦ начала подготовку к канонизации "всероссийского духовника" Иоанна

РПЦ начала подготовку к канонизации "всероссийского духовника" Иоанна

Псковская епархия Русской православной церкви объявила о сборе материалов для подготовки прославления в лике святых (канонизации) знаменитого старца... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T18:13

2021-02-10T18:13

2021-02-10T18:33

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Псковская епархия Русской православной церкви объявила о сборе материалов для подготовки прославления в лике святых (канонизации) знаменитого старца Псково-Печерского монастыря архимандрита Иоанна (Крестьянкина), сообщается на сайте Московского патриархата.Знаменитый русский старец архимандрит Иоанн прожил 95 лет, скончался 5 февраля 2006 года. С 1967 по 2006 год он жил в Псково-Печерском монастыре, за духовной помощью и советом к нему приезжали паломники со всей России и из-за рубежа. Со старцем встречался и беседовал, в том числе, президент России Владимир Путин. В среде православных верующих старца Иоанна называли также "всероссийский духовник"."Епархия и Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь начинают сбор свидетельств об архимандрите Иоанне (Крестьянкине): о благодатной помощи по его молитвам, о его наставлениях и поучениях, сохранившихся в письмах, документах и в устном предании, о тех выше естественных событиях, которые происходили по его предстательству пред Богом, свидетелями которых были мы и наша совесть", - говорится в опубликованном обращении митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова).Глава Псковской митрополии обратился к верующим с просьбой "поделиться важными свидетельствами, документами, живыми воспоминаниями" об отце Иоанне. Вся присланная корреспонденция будет изучена, отобрана, опубликована и представлена комиссии по канонизации святых Русской православной церкви.

https://ria.ru/20200504/1570944934.html

https://ria.ru/20201211/kanonizatsiya-1588681848.html

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новости - религия и мировоззрение