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Эпидемиолог оценила вероятность третьей волны COVID-19 в России
Эпидемиолог оценила вероятность третьей волны COVID-19 в России
Весной из-за высокой влажности и невысокой, но плюсовой температуры в РФ возможно увеличение числа заражений коронавирусом, заявила заместитель директора по... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T17:59
2021-02-10T19:23
распространение коронавируса
наталья пшеничная
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Весной из-за высокой влажности и невысокой, но плюсовой температуры в РФ возможно увеличение числа заражений коронавирусом, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в ходе семинара "Грипп и острые респираторные инфекции: диагностика, терапия и профилактика".Она пояснила, что респираторные вирусы, в том числе сезонные, активно себя ведут при повышенной влажности, не очень высокой температуре, то есть весной и осенью, когда температура от нуля до плюс 5 - плюс 10 и и практически 100% влажность.
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наталья пшеничная, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Эпидемиолог оценила вероятность третьей волны COVID-19 в России

17:59 10.02.2021 (обновлено: 19:23 10.02.2021)
 
© РИА Новости / Сергей ГунеевПассажиры в защитных масках на эскалаторе в московском метрополитене
Пассажиры в защитных масках на эскалаторе в московском метрополитене - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Весной из-за высокой влажности и невысокой, но плюсовой температуры в РФ возможно увеличение числа заражений коронавирусом, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в ходе семинара "Грипп и острые респираторные инфекции: диагностика, терапия и профилактика".
Она пояснила, что респираторные вирусы, в том числе сезонные, активно себя ведут при повышенной влажности, не очень высокой температуре, то есть весной и осенью, когда температура от нуля до плюс 5 - плюс 10 и и практически 100% влажность.

"Вирусы могут размножаться и при более низкой и при более высокой температуре, и при более сухом воздухе, но вот этот период наиболее для них комфортный. Поэтому многие специалисты предполагают именно, что весной мы, возможно, встретимся с некоторым увеличением числа случае COVID-19, поэтому расслабляться пока не стоит", - заявила она, отвечая на вопрос, на чем основана общая уверенность, что весной будет третья волна коронавируса.

Коронавирус - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
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Распространение коронавирусаНаталья ПшеничнаяКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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