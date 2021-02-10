https://ria.ru/20210210/koronavirus-1596876739.html
Эпидемиолог оценила вероятность третьей волны COVID-19 в России
Эпидемиолог оценила вероятность третьей волны COVID-19 в России
Весной из-за высокой влажности и невысокой, но плюсовой температуры в РФ возможно увеличение числа заражений коронавирусом, заявила заместитель директора по... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T17:59
2021-02-10T17:59
2021-02-10T19:23
распространение коронавируса
наталья пшеничная
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Весной из-за высокой влажности и невысокой, но плюсовой температуры в РФ возможно увеличение числа заражений коронавирусом, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в ходе семинара "Грипп и острые респираторные инфекции: диагностика, терапия и профилактика".Она пояснила, что респираторные вирусы, в том числе сезонные, активно себя ведут при повышенной влажности, не очень высокой температуре, то есть весной и осенью, когда температура от нуля до плюс 5 - плюс 10 и и практически 100% влажность.
https://ria.ru/20210210/pamyat-1596759875.html
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наталья пшеничная, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество