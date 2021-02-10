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В Самарской области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет
В Самарской области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет
Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и масочный режим продлили в Самарской области до 28 февраля из-за ситуации с коронавирусом, сообщает в среду... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T16:52
2021-02-10T16:52
коронавирус в россии
самарская область
общество
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САМАРА, 10 фев - РИА Новости. Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и масочный режим продлили в Самарской области до 28 февраля из-за ситуации с коронавирусом, сообщает в среду пресс-служба правительства региона.Кроме того, оперштаб рекомендовал усилить контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте и местах массового пребывания. "По словам главного санитарного врача области Светланы Архиповой, многие самарцы расслабились и не используют средства защиты в транспорте, в других общественных местах. Во многом именно из-за этого в регионе не происходит сокращение числа больных COVID-19", - считают в облправительстве.В Самарской области также действует ряд других ограничений из-за коронавируса. Так, рестораны, кафе и бары в регионе могут работать по ночам только при заполнении не более 50% посадочных мест. Также работодателей региона обязали перевести на удаленную работу не менее 30% сотрудников, в том числе работников с хроническими заболеваниями, лиц старше 65 лет и беременных.С начала пандемии в Самарской области подтверждены 43 312 случаев заражения коронавирусом, 39 836 человек выздоровели, 863 скончались. На протяжении последних 12 дней в регионе за сутки выявляют свыше 300 случаев заражения COVID-19.
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коронавирус в россии, самарская область, общество

В Самарской области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет

16:52 10.02.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкЛечение пациентов с COVID-19
Лечение пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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САМАРА, 10 фев - РИА Новости. Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и масочный режим продлили в Самарской области до 28 февраля из-за ситуации с коронавирусом, сообщает в среду пресс-служба правительства региона.
"Оперштаб Самарской области по противодействию распространения COVID-19 продлил до 28 февраля режим самоизоляции для жителей старше 65 лет, масочный режим и ограничения для посещения несовершеннолетними торговых центров без сопровождения взрослых", - говорится в сообщении.
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Кроме того, оперштаб рекомендовал усилить контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте и местах массового пребывания. "По словам главного санитарного врача области Светланы Архиповой, многие самарцы расслабились и не используют средства защиты в транспорте, в других общественных местах. Во многом именно из-за этого в регионе не происходит сокращение числа больных COVID-19", - считают в облправительстве.
В Самарской области также действует ряд других ограничений из-за коронавируса. Так, рестораны, кафе и бары в регионе могут работать по ночам только при заполнении не более 50% посадочных мест. Также работодателей региона обязали перевести на удаленную работу не менее 30% сотрудников, в том числе работников с хроническими заболеваниями, лиц старше 65 лет и беременных.
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С начала пандемии в Самарской области подтверждены 43 312 случаев заражения коронавирусом, 39 836 человек выздоровели, 863 скончались. На протяжении последних 12 дней в регионе за сутки выявляют свыше 300 случаев заражения COVID-19.
 
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