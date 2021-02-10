https://ria.ru/20210210/koronavirus-1596861829.html

В Самарской области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет

В Самарской области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет

Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и масочный режим продлили в Самарской области до 28 февраля из-за ситуации с коронавирусом, сообщает в среду... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T16:52

2021-02-10T16:52

2021-02-10T16:52

коронавирус в россии

самарская область

общество

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САМАРА, 10 фев - РИА Новости. Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и масочный режим продлили в Самарской области до 28 февраля из-за ситуации с коронавирусом, сообщает в среду пресс-служба правительства региона.Кроме того, оперштаб рекомендовал усилить контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте и местах массового пребывания. "По словам главного санитарного врача области Светланы Архиповой, многие самарцы расслабились и не используют средства защиты в транспорте, в других общественных местах. Во многом именно из-за этого в регионе не происходит сокращение числа больных COVID-19", - считают в облправительстве.В Самарской области также действует ряд других ограничений из-за коронавируса. Так, рестораны, кафе и бары в регионе могут работать по ночам только при заполнении не более 50% посадочных мест. Также работодателей региона обязали перевести на удаленную работу не менее 30% сотрудников, в том числе работников с хроническими заболеваниями, лиц старше 65 лет и беременных.С начала пандемии в Самарской области подтверждены 43 312 случаев заражения коронавирусом, 39 836 человек выздоровели, 863 скончались. На протяжении последних 12 дней в регионе за сутки выявляют свыше 300 случаев заражения COVID-19.

https://radiosputnik.ria.ru/20210210/lokdaun-1596798643.html

https://ria.ru/20210203/koronavirus-1595811235.html

самарская область

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коронавирус в россии, самарская область, общество