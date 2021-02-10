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"Несколько глотков". Биолог подсчитал объем частиц коронавируса в мире
"Несколько глотков". Биолог подсчитал объем частиц коронавируса в мире
Ученый в области математической биологии университета Бата в Великобритании Кристиан Йейтс выяснил, что все вирусные частицы, вызывающие COVID-19, могли бы... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T16:38
2021-02-10T16:38
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
великобритания
в мире
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Ученый в области математической биологии университета Бата в Великобритании Кристиан Йейтс выяснил, что все вирусные частицы, вызывающие COVID-19, могли бы уместиться в стандартной банке из-под газированного напитка.Согласно статье, опубликованной Йейтсом в издании Conversation, при расчете он использовал мировые показатели новых случаев заболевания COVID-19, а также оценки вирусной нагрузки. В результате ученый выявил, что в мире одновременно существует около двух квинтиллионов (или 2 миллиардов миллиардов) вирусных частиц SARS-CoV-2.Йейтс отметил, что хотя количество частиц очень велико и примерно равно числу песчинок на планете, размер их невероятно мал: радиус одной вирусной частицы примерно в тысячу раз меньше радиуса человеческого волоса, а диаметр равен 100 нанометрам.Выяснив объем вирусной частицы, ученый умножил его на число частиц, в результате он получил общий объем одновременно существующих частиц в мире - 120 миллилитров. Йейтс принял во внимание, что частицы имеют сферическую форму, потому между ними останется пустое пространство, но даже тогда общий объем составит всего 160 миллилитров и "не заполнит банку с колой".
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коронавирус covid-19, великобритания, в мире

"Несколько глотков". Биолог подсчитал объем частиц коронавируса в мире

16:38 10.02.2021
 
© Depositphotos / viz-archКоронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© Depositphotos / viz-arch
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Ученый в области математической биологии университета Бата в Великобритании Кристиан Йейтс выяснил, что все вирусные частицы, вызывающие COVID-19, могли бы уместиться в стандартной банке из-под газированного напитка.
Согласно статье, опубликованной Йейтсом в издании Conversation, при расчете он использовал мировые показатели новых случаев заболевания COVID-19, а также оценки вирусной нагрузки. В результате ученый выявил, что в мире одновременно существует около двух квинтиллионов (или 2 миллиардов миллиардов) вирусных частиц SARS-CoV-2.
Йейтс отметил, что хотя количество частиц очень велико и примерно равно числу песчинок на планете, размер их невероятно мал: радиус одной вирусной частицы примерно в тысячу раз меньше радиуса человеческого волоса, а диаметр равен 100 нанометрам.
Выяснив объем вирусной частицы, ученый умножил его на число частиц, в результате он получил общий объем одновременно существующих частиц в мире - 120 миллилитров. Йейтс принял во внимание, что частицы имеют сферическую форму, потому между ними останется пустое пространство, но даже тогда общий объем составит всего 160 миллилитров и "не заполнит банку с колой".
"Поразительно, что все проблемы, сбои, лишения и человеческие жертвы, которые произошли за последний год, могут вызвать лишь несколько глотков того, что, несомненно, было бы худшим напитком в истории", - заключил Йейтс.
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