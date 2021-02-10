https://ria.ru/20210210/koronavirus-1596857582.html

"Несколько глотков". Биолог подсчитал объем частиц коронавируса в мире

"Несколько глотков". Биолог подсчитал объем частиц коронавируса в мире

Ученый в области математической биологии университета Бата в Великобритании Кристиан Йейтс выяснил, что все вирусные частицы, вызывающие COVID-19, могли бы... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T16:38

2021-02-10T16:38

2021-02-10T16:38

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

великобритания

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569869806_0:506:2048:1658_1920x0_80_0_0_f6d61d12bfa559e86b28ce1336e79c7b.jpg

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Ученый в области математической биологии университета Бата в Великобритании Кристиан Йейтс выяснил, что все вирусные частицы, вызывающие COVID-19, могли бы уместиться в стандартной банке из-под газированного напитка.Согласно статье, опубликованной Йейтсом в издании Conversation, при расчете он использовал мировые показатели новых случаев заболевания COVID-19, а также оценки вирусной нагрузки. В результате ученый выявил, что в мире одновременно существует около двух квинтиллионов (или 2 миллиардов миллиардов) вирусных частиц SARS-CoV-2.Йейтс отметил, что хотя количество частиц очень велико и примерно равно числу песчинок на планете, размер их невероятно мал: радиус одной вирусной частицы примерно в тысячу раз меньше радиуса человеческого волоса, а диаметр равен 100 нанометрам.Выяснив объем вирусной частицы, ученый умножил его на число частиц, в результате он получил общий объем одновременно существующих частиц в мире - 120 миллилитров. Йейтс принял во внимание, что частицы имеют сферическую форму, потому между ними останется пустое пространство, но даже тогда общий объем составит всего 160 миллилитров и "не заполнит банку с колой".

https://ria.ru/20210112/proiskhozhdenie-1592672469.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, великобритания, в мире