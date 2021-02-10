https://ria.ru/20210210/koronavirus-1596853299.html

В США выявили 92 тысячи новых случаев COVID-19

В США выявили 92 тысячи новых случаев COVID-19

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в США увеличилось за последние сутки более чем на 92 тысячи, зафиксировано более 3 тысяч смертей, сообщает РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T16:21

2021-02-10T16:21

2021-02-10T16:21

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

сша

в мире

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в США увеличилось за последние сутки более чем на 92 тысячи, зафиксировано более 3 тысяч смертей, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, за прошедшие 24 часа в США медики зафиксировали 92 666 случаев заболевания COVID-19 и 3031 летальный исход.США лидируют в мире по числу заразившихся коронавирусом и количеству летальных случаев. По данным университета, за все время в стране выявлено более 27 миллионов заразившихся, скончались более 468 тысяч пациентов с диагностированным COVID-19.

https://radiosputnik.ria.ru/20210204/proisshestviya-1596086804.html

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, сша, в мире