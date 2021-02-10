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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210210/koronavirus-1596853299.html
В США выявили 92 тысячи новых случаев COVID-19
В США выявили 92 тысячи новых случаев COVID-19
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в США увеличилось за последние сутки более чем на 92 тысячи, зафиксировано более 3 тысяч смертей, сообщает РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T16:21
2021-02-10T16:21
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
сша
в мире
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в США увеличилось за последние сутки более чем на 92 тысячи, зафиксировано более 3 тысяч смертей, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, за прошедшие 24 часа в США медики зафиксировали 92 666 случаев заболевания COVID-19 и 3031 летальный исход.США лидируют в мире по числу заразившихся коронавирусом и количеству летальных случаев. По данным университета, за все время в стране выявлено более 27 миллионов заразившихся, скончались более 468 тысяч пациентов с диагностированным COVID-19.
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коронавирус covid-19, сша, в мире

В США выявили 92 тысячи новых случаев COVID-19

16:21 10.02.2021
 
© REUTERS / Callaghan O'HareМедицинский персонал в госпитале для пациентов с COVID-19 United Memorial Medical Center в Хьюстоне, штат Техас, США
Медицинский персонал в госпитале для пациентов с COVID-19 United Memorial Medical Center в Хьюстоне, штат Техас, США - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© REUTERS / Callaghan O'Hare
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в США увеличилось за последние сутки более чем на 92 тысячи, зафиксировано более 3 тысяч смертей, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, за прошедшие 24 часа в США медики зафиксировали 92 666 случаев заболевания COVID-19 и 3031 летальный исход.
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