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В США выявили 92 тысячи новых случаев COVID-19
В США выявили 92 тысячи новых случаев COVID-19
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в США увеличилось за последние сутки более чем на 92 тысячи, зафиксировано более 3 тысяч смертей, сообщает РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T16:21
2021-02-10T16:21
2021-02-10T16:21
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в США увеличилось за последние сутки более чем на 92 тысячи, зафиксировано более 3 тысяч смертей, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, за прошедшие 24 часа в США медики зафиксировали 92 666 случаев заболевания COVID-19 и 3031 летальный исход.США лидируют в мире по числу заразившихся коронавирусом и количеству летальных случаев. По данным университета, за все время в стране выявлено более 27 миллионов заразившихся, скончались более 468 тысяч пациентов с диагностированным COVID-19.
https://radiosputnik.ria.ru/20210204/proisshestviya-1596086804.html
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коронавирус covid-19, сша, в мире