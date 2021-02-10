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Наука
https://ria.ru/20210210/koronavirus-1596826960.html
У летучих мышей и панголинов обнаружили антитела к коронавирусу
У летучих мышей и панголинов обнаружили антитела к коронавирусу
Масштабное серологическое исследование, проведенное в странах Юго-Восточной Азии, выявило у животных этого региона высокий уровень нейтрализующих антител против РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T14:33
2021-02-10T15:55
наука
коронавирус covid-19
юго-восточная азия
биология
здоровье
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Масштабное серологическое исследование, проведенное в странах Юго-Восточной Азии, выявило у животных этого региона высокий уровень нейтрализующих антител против вируса SARS-CoV-2. Результаты опубликованы в журнале Nature Communications.В то время как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) продолжает свою миссию в Ухане по изучению происхождения и ранней передачи SARS-CoV-2, новое исследование, проведенное учеными из Медицинской школы Duke-NUS в Сингапуре и Университета Чулалонгкорн в Таиланде вместе с коллегами из США, Китая и Австралии, показало, что связанные с SARS -CoV-2 коронавирусы (SC2r-CoVs) широко распространены среди летучих мышей и панголинов в Китае, Таиланде и Японии."Это важное открытие в поисках происхождения SARS-CoV-2 стало возможным благодаря применению передовых технологий и открытому международному сотрудничеству", — приводятся в пресс-релизе Медицинской школы Duke-NUS слова первого автора статьи Супапорна Вачараплуесади (Supaporn Wacharapluesadee) из Центра по новым инфекционным заболеваниям Тайского Красного Креста.Для своего исследования авторы использовали тест нейтрализации суррогатного вируса SARS-CoV-2 (sVNT), разработанный в медицинской школе Duke-NUS в начале 2020 года. Созданный для определения нейтрализующих антител у людей с целью мониторинга эффективности вакцин и выявления прошлых инфекций, тест под торговым названием cPass, благодаря его хорошему соответствию анализам, выполненным на основе живых вирусов, получил разрешение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) на экстренное использование для определения в сыворотке крови человека антител, нейтрализующих SARS-CoV-2."Наше исследование демонстрирует, что тест на нейтрализацию суррогатного вируса SARS-CoV-2 также можно использовать для отслеживания происхождения вируса у животных и побочных эффектов у животных и человека", — говорит руководитель исследования профессор Ван Лин-Фа (Lin-Fa Wang) из Duke-NUS.Исследователи обнаружили высокие уровни нейтрализующих антител против SARS-CoV-2 у летучих мышей Rhinolophus и панголинов, обитающих в нескольких странах Юго-Восточной Азии. У этих же животных ученые выявили множество вирусов семейства SC2r-CoVs, хотя сам вирус SARS-CoV-2 не обнаружили. Авторы делают вывод, что этот регион представляет из себя горячую точку для зарождения новых коронавирусов. "Наше исследование расширило географическое распространение генетически разнообразных коронавирусов, связанных с SARS-CoV-2, от Японии и Китая до Таиланда на расстояние 4800 километров", — отмечает еще один автор исследования, доктор Чи Ва Тан (Chee Wah Tan), старший научный сотрудник программы Duke-NUS по новым инфекционным заболеваниям."Подобные исследования имеют решающее значение для понимания вирусов, связанных с SARS-CoV-2, которые существуют в дикой природе, и помогают нам лучше подготовиться к будущим пандемиям, поскольку предоставляют более подробную карту зоонозных угроз", — добавляет профессор Патрик Кейси (Patrick Casey), заместитель декана по научной работе медицинской школы Duke-NUS.По мнению ученых, необходимо срочно провести трансграничное исследование диких животных для выявления непосредственного вируса — предшественника SARS-CoV-2.
https://ria.ru/20210210/kovid-1596799759.html
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коронавирус covid-19, юго-восточная азия, биология, здоровье

У летучих мышей и панголинов обнаружили антитела к коронавирусу

14:33 10.02.2021 (обновлено: 15:55 10.02.2021)
 
CC BY-SA 2.0 / Jessicajil / Lesser horseshoe bat (Rhinolophus hipposideros) bats roostingЛетучие мыши во время спячки
Летучие мыши во время спячки - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
CC BY-SA 2.0 / Jessicajil / Lesser horseshoe bat (Rhinolophus hipposideros) bats roosting
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Масштабное серологическое исследование, проведенное в странах Юго-Восточной Азии, выявило у животных этого региона высокий уровень нейтрализующих антител против вируса SARS-CoV-2. Результаты опубликованы в журнале Nature Communications.
В то время как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) продолжает свою миссию в Ухане по изучению происхождения и ранней передачи SARS-CoV-2, новое исследование, проведенное учеными из Медицинской школы Duke-NUS в Сингапуре и Университета Чулалонгкорн в Таиланде вместе с коллегами из США, Китая и Австралии, показало, что связанные с SARS -CoV-2 коронавирусы (SC2r-CoVs) широко распространены среди летучих мышей и панголинов в Китае, Таиланде и Японии.
"Это важное открытие в поисках происхождения SARS-CoV-2 стало возможным благодаря применению передовых технологий и открытому международному сотрудничеству", — приводятся в пресс-релизе Медицинской школы Duke-NUS слова первого автора статьи Супапорна Вачараплуесади (Supaporn Wacharapluesadee) из Центра по новым инфекционным заболеваниям Тайского Красного Креста.
Для своего исследования авторы использовали тест нейтрализации суррогатного вируса SARS-CoV-2 (sVNT), разработанный в медицинской школе Duke-NUS в начале 2020 года. Созданный для определения нейтрализующих антител у людей с целью мониторинга эффективности вакцин и выявления прошлых инфекций, тест под торговым названием cPass, благодаря его хорошему соответствию анализам, выполненным на основе живых вирусов, получил разрешение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) на экстренное использование для определения в сыворотке крови человека антител, нейтрализующих SARS-CoV-2.
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"Наше исследование демонстрирует, что тест на нейтрализацию суррогатного вируса SARS-CoV-2 также можно использовать для отслеживания происхождения вируса у животных и побочных эффектов у животных и человека", — говорит руководитель исследования профессор Ван Лин-Фа (Lin-Fa Wang) из Duke-NUS.
Исследователи обнаружили высокие уровни нейтрализующих антител против SARS-CoV-2 у летучих мышей Rhinolophus и панголинов, обитающих в нескольких странах Юго-Восточной Азии. У этих же животных ученые выявили множество вирусов семейства SC2r-CoVs, хотя сам вирус SARS-CoV-2 не обнаружили. Авторы делают вывод, что этот регион представляет из себя горячую точку для зарождения новых коронавирусов.
"Наше исследование расширило географическое распространение генетически разнообразных коронавирусов, связанных с SARS-CoV-2, от Японии и Китая до Таиланда на расстояние 4800 километров", — отмечает еще один автор исследования, доктор Чи Ва Тан (Chee Wah Tan), старший научный сотрудник программы Duke-NUS по новым инфекционным заболеваниям.
"Подобные исследования имеют решающее значение для понимания вирусов, связанных с SARS-CoV-2, которые существуют в дикой природе, и помогают нам лучше подготовиться к будущим пандемиям, поскольку предоставляют более подробную карту зоонозных угроз", — добавляет профессор Патрик Кейси (Patrick Casey), заместитель декана по научной работе медицинской школы Duke-NUS.
По мнению ученых, необходимо срочно провести трансграничное исследование диких животных для выявления непосредственного вируса — предшественника SARS-CoV-2.
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