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https://ria.ru/20210210/koronavirus-1596786900.html
Абхазия смягчает ограничения, введенные из-за коронавируса
Абхазия смягчает ограничения, введенные из-за коронавируса
Президент Абхазии Аслан Бжания подписал распоряжение о введении послаблений карантинных мер по коронавирусу с 15 февраля, в частности, возобновят работу школы,... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T11:15
2021-02-10T12:07
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
абхазия
в мире
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СУХУМ, 10 фев - РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал распоряжение о введении послаблений карантинных мер по коронавирусу с 15 февраля, в частности, возобновят работу школы, учреждения культуры и общепита на открытом воздухе.Ранее координационный штаб по защите населения от коронавируса Абхазии предложил Бжании ввести с 15 февраля послабления, связанные с COVID-19."С 15 февраля 2021 года разрешить деятельность дошкольных организаций и общеобразовательных организаций начального образования с условием допуска к учебному процессу учеников 1-4 классов включительно", - говорится в распоряжении президента.Также с 15 февраля возобновляется работа общепита на открытом воздухе, с условием соблюдения санитарных правил открываются театры, музеи, библиотеки, культурные центры, дома культуры, концертные и выставочные залы.С 22 февраля в учебные заведения возвращаются ученики 5-11 классов, а объектам общепита разрешена деятельность внутри помещений при условии расстановки столов на расстоянии не менее 1,5 метра и заполняемости не более 50% посадочных мест, и использования средств защиты.При этом до 10 марта закрытыми остаются спортивные, танцевальные, репетиционные залы, СПА-салоны, сауны, массажные салоны. Запрещены массовые спортивные, развлекательные, зрелищные и выставочные мероприятия. Также закрыты детские игровые центры, компьютерные залы, боулинги, иные развлекательные и досуговые заведения. Помимо этого, запрещена перевозка пассажиров без масок.Общее число выявленных инфицированных COVID-19 в Абхазии составляет 11 869, выздоровевших — 10 867, включая лечившихся амбулаторно, 184 летальных случая.
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коронавирус covid-19, абхазия, в мире

Абхазия смягчает ограничения, введенные из-за коронавируса

11:15 10.02.2021 (обновлено: 12:07 10.02.2021)
 
© Sputnik / Томас ТхайцукСухум
Сухум - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 10 фев - РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал распоряжение о введении послаблений карантинных мер по коронавирусу с 15 февраля, в частности, возобновят работу школы, учреждения культуры и общепита на открытом воздухе.
Ранее координационный штаб по защите населения от коронавируса Абхазии предложил Бжании ввести с 15 февраля послабления, связанные с COVID-19.
"С 15 февраля 2021 года разрешить деятельность дошкольных организаций и общеобразовательных организаций начального образования с условием допуска к учебному процессу учеников 1-4 классов включительно", - говорится в распоряжении президента.
Также с 15 февраля возобновляется работа общепита на открытом воздухе, с условием соблюдения санитарных правил открываются театры, музеи, библиотеки, культурные центры, дома культуры, концертные и выставочные залы.
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С 22 февраля в учебные заведения возвращаются ученики 5-11 классов, а объектам общепита разрешена деятельность внутри помещений при условии расстановки столов на расстоянии не менее 1,5 метра и заполняемости не более 50% посадочных мест, и использования средств защиты.
При этом до 10 марта закрытыми остаются спортивные, танцевальные, репетиционные залы, СПА-салоны, сауны, массажные салоны. Запрещены массовые спортивные, развлекательные, зрелищные и выставочные мероприятия. Также закрыты детские игровые центры, компьютерные залы, боулинги, иные развлекательные и досуговые заведения. Помимо этого, запрещена перевозка пассажиров без масок.
Общее число выявленных инфицированных COVID-19 в Абхазии составляет 11 869, выздоровевших — 10 867, включая лечившихся амбулаторно, 184 летальных случая.
 
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