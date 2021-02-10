https://ria.ru/20210210/koronavirus-1596782684.html

В России число выявленных случаев COVID-19 превысило четыре миллиона

В России число выявленных случаев COVID-19 превысило четыре миллиона

Число выявленных случаев COVID-19 в РФ превысило 4 миллиона, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T11:03

2021-02-10T11:03

2021-02-10T11:03

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 в РФ превысило 4 миллиона, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 012 710 случаев (+0,36%) коронавирусной инфекции в 85 регионах", - говорится в сообщении.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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