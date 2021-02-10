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В России число выявленных случаев COVID-19 превысило четыре миллиона
В России число выявленных случаев COVID-19 превысило четыре миллиона
Число выявленных случаев COVID-19 в РФ превысило 4 миллиона, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T11:03
2021-02-10T11:03
2021-02-10T11:03
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 в РФ превысило 4 миллиона, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 012 710 случаев (+0,36%) коронавирусной инфекции в 85 регионах", - говорится в сообщении.
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