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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210210/koronavirus-1596782684.html
В России число выявленных случаев COVID-19 превысило четыре миллиона
В России число выявленных случаев COVID-19 превысило четыре миллиона
Число выявленных случаев COVID-19 в РФ превысило 4 миллиона, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T11:03
2021-02-10T11:03
распространение коронавируса
коронавирус в россии
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россия
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здоровье - общество
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 в РФ превысило 4 миллиона, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 012 710 случаев (+0,36%) коронавирусной инфекции в 85 регионах", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, общество

В России число выявленных случаев COVID-19 превысило четыре миллиона

11:03 10.02.2021
 
© РИА Новости / Илья ПиталевМедицинский работник в карантинном центре в Коммунарке
Медицинский работник в карантинном центре в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 в РФ превысило 4 миллиона, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 012 710 случаев (+0,36%) коронавирусной инфекции в 85 регионах", - говорится в сообщении.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая 2020, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
 
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