https://ria.ru/20210210/koronavirus-1596782577.html

В России за сутки 536 человек умерли от COVID-19

В России за сутки 536 человек умерли от COVID-19

За сутки в России подтверждены 536 смертей с COVID-19, 68 из них в Москве, за все время скончались 78 134 человек с заболеванием, сообщили журналистам в... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T11:02

2021-02-10T11:02

2021-02-10T11:02

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 536 смертей с COVID-19, 68 из них в Москве, за все время скончались 78 134 человек с заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, в Москве - 68, Санкт-Петербурге - 54, Подмосковье - 35. Общее число смертей с коронавирусом в столице выросло до 14 099.

москва

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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