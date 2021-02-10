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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20210210/konteynery-1596826490.html
Москва не планирует вводить новые виды контейнеров для мусора
Москва не планирует вводить новые виды контейнеров для мусора
Москва не планирует вводить дополнительные контейнеры для раздельного сбора мусора, существующих двух типов достаточно, сообщил журналистам заместитель мэра по... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T14:29
2021-02-10T14:29
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Москва не планирует вводить дополнительные контейнеры для раздельного сбора мусора, существующих двух типов достаточно, сообщил журналистам заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня"."Мы не планируем дополнительные контейнеры", - сказал Бирюков, отвечая на вопрос, будут ли в Москве вводить дополнительные контейнеры для сбора еще каких-либо видов мусора.Программа по раздельному сбору мусора стартовала в Москве 1 января 2020 года. Для ее реализации во дворах и около объектов социальной сферы были оборудованы более 22 тысяч контейнерных площадок, где установлено более 60 тысяч брендированных контейнеров. На них нанесены поясняющие пиктограммы, сбор и вывоз отходов осуществляется разными мусоровозами с соответствующей цветовой индикацией.
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городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва

Москва не планирует вводить новые виды контейнеров для мусора

14:29 10.02.2021
 
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкТела пяти младенцев обнаружены в подмосковной Балашихе
Тела пяти младенцев обнаружены в подмосковной Балашихе - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Андрей Стенин
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Москва не планирует вводить дополнительные контейнеры для раздельного сбора мусора, существующих двух типов достаточно, сообщил журналистам заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
"Мы не планируем дополнительные контейнеры", - сказал Бирюков, отвечая на вопрос, будут ли в Москве вводить дополнительные контейнеры для сбора еще каких-либо видов мусора.
Раздельный сбор мусора в Москве - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
Вчера, 14:15Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Бирюков рассказал о программе раздельного сбора мусора в Москве
Программа по раздельному сбору мусора стартовала в Москве 1 января 2020 года. Для ее реализации во дворах и около объектов социальной сферы были оборудованы более 22 тысяч контейнерных площадок, где установлено более 60 тысяч брендированных контейнеров. На них нанесены поясняющие пиктограммы, сбор и вывоз отходов осуществляется разными мусоровозами с соответствующей цветовой индикацией.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыПетр БирюковМосква
 
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