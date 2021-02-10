https://ria.ru/20210210/konteynery-1596826490.html

Москва не планирует вводить новые виды контейнеров для мусора

Москва не планирует вводить новые виды контейнеров для мусора

Москва не планирует вводить дополнительные контейнеры для раздельного сбора мусора, существующих двух типов достаточно, сообщил журналистам заместитель мэра по... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T14:29

2021-02-10T14:29

2021-02-10T14:29

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Москва не планирует вводить дополнительные контейнеры для раздельного сбора мусора, существующих двух типов достаточно, сообщил журналистам заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня"."Мы не планируем дополнительные контейнеры", - сказал Бирюков, отвечая на вопрос, будут ли в Москве вводить дополнительные контейнеры для сбора еще каких-либо видов мусора.Программа по раздельному сбору мусора стартовала в Москве 1 января 2020 года. Для ее реализации во дворах и около объектов социальной сферы были оборудованы более 22 тысяч контейнерных площадок, где установлено более 60 тысяч брендированных контейнеров. На них нанесены поясняющие пиктограммы, сбор и вывоз отходов осуществляется разными мусоровозами с соответствующей цветовой индикацией.

https://ria.ru/20210210/musor-1596822895.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва