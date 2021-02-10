https://ria.ru/20210210/konstitutsionnyy-1596758554.html
Сенат США признал импичмент Дональду Трампу конституционным
Сенат США признал импичмент Дональду Трампу конституционным
Сенат США проголосовал за конституционность процесса импичмента экс-президенту Дональду Трампу. Об этом свидетельствуют результаты голосования в верхней палате... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T04:00
2021-02-10T04:00
2021-02-10T04:41
импичмент дональда трампа
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Сенат США проголосовал за конституционность процесса импичмента экс-президенту Дональду Трампу. Об этом свидетельствуют результаты голосования в верхней палате конгресса.Именно с этого вопроса началось заседание по процессу импичмента Трампу, поскольку он уже не занимает пост американского лидера.Инициативу поддержали 56 сенаторов, причем шесть из них оказались республиканцами. Остальные 44 сенатора-республиканца продемонстрировали намерение добиться оправдания бывшего главы государства и проголосовали против.При этом адвокат Трампа Дэвид Шоэнутверждает, что импичмент задним числом неконституционный. По его словам, этот процесс предназначен лишь для действующих глав государства, которых можно отрешить от власти, в отличие от бывших президентов. В частности, отметил Шоэн, в основном законе страны четко прописано, что процедура импичмента позволяет отстранить президента, вице-президента и любых гражданских служащих, и в этом пассаже авторы конституции явно говорили о действующем главе государства, поскольку "больше одного президента за раз" в Соединенных Штатах не бывает.К разбирательствам привели события, связанные с беспорядками в американской столице в начале года. Шестого января сторонники Трампа штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне. Работу конгресса прервали на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский.Задним числомДля вынесения импичмента необходимо 67 голосов в сенате, 50 из 100 членов которого находятся в Республиканской партии США.Нижняя палата конгресса уже рассмотрела эту инициативу и проголосовала за нее.Ранее специалисты по американскому конституционному праву в беседе с РИА Новости напомнили, что в основном законе государства нет конкретных указаний на этот счет.Таким образом, решение по сути остается за сенаторами, которые постановили, что способны справиться с этим вопросом самостоятельно.
https://ria.ru/20210209/impichment-1596507266.html
https://ria.ru/20210208/tramp-1596443091.html
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импичмент дональда трампа, капитолий, дональд трамп, вашингтон (город), сша, в мире
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости.
Сенат США
проголосовал за конституционность процесса импичмента экс-президенту Дональду Трампу
. Об этом свидетельствуют результаты голосования в верхней палате конгресса.
Именно с этого вопроса началось заседание по процессу импичмента Трампу, поскольку он уже не занимает пост американского лидера.
Инициативу поддержали 56 сенаторов, причем шесть из них оказались республиканцами. Остальные 44 сенатора-республиканца продемонстрировали намерение добиться оправдания бывшего главы государства и проголосовали против.
При этом адвокат Трампа Дэвид Шоэнутверждает, что импичмент задним числом неконституционный. По его словам, этот процесс предназначен лишь для действующих глав государства, которых можно отрешить от власти, в отличие от бывших президентов. В частности, отметил Шоэн, в основном законе страны четко прописано, что процедура импичмента позволяет отстранить президента, вице-президента и любых гражданских служащих, и в этом пассаже авторы конституции явно говорили о действующем главе государства, поскольку "больше одного президента за раз" в Соединенных Штатах не бывает.
К разбирательствам привели события, связанные с беспорядками в американской столице в начале года. Шестого января сторонники Трампа штурмовали Капитолий
после митинга в Вашингтоне
. Работу конгресса прервали на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский.
Задним числом
Для вынесения импичмента необходимо 67 голосов в сенате, 50 из 100 членов которого находятся в Республиканской партии США.
Нижняя палата конгресса уже рассмотрела эту инициативу и проголосовала за нее.
Ранее специалисты по американскому конституционному праву в беседе с РИА Новости напомнили, что в основном законе государства нет конкретных указаний на этот счет.
Таким образом, решение по сути остается за сенаторами, которые постановили, что способны справиться с этим вопросом самостоятельно.