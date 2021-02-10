https://ria.ru/20210210/konferentsiya-1596807178.html

Молодые российские ученые приняли участие в конференции "Старт в науку"

Молодые российские ученые приняли участие в конференции "Старт в науку"

Молодые ученые из Тульской и Воронежской областей, Кабардино-Балкарии и Республики Крым приняли участие в межрегиональной конференции "Старт в науку",... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T12:54

2021-02-10T12:54

2021-02-10T12:54

тульская область

мгу имени м. в. ломоносова

тульская область

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ТУЛА, 10 фев - РИА Новости. Молодые ученые из Тульской и Воронежской областей, Кабардино-Балкарии и Республики Крым приняли участие в межрегиональной конференции "Старт в науку", приуроченной ко Дню российской науки и Году науки и технологий в России, сообщил РИА-Новости представитель пресс-службы правительства Тульской области.По его словам, в мероприятии, проходящем в режиме видеоконференции, принял участие министр промышленности и науки Тульской области Андрей Платов, который рассказал о правительственной поддержке молодых ученых в регионе. Министр подчеркнул, что молодежь принимает активное участие в реализации таких проектов, как научно-образовательный центр мирового уровня "ТулаТЕХ" и инновационный научно-технологический центр "Композитная долина"."Кроме того, в рамках мероприятия с лекцией о новых углеродных материалах и их применении в промышленности выступил профессор МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор Авдеев. Затем молодые ученые из тульских вузов представили экспертам прикладные разработки и проекты, которые в перспективе могут быть внедрены в реальном секторе экономики", - рассказал собеседник агентства.Он напомнил, что 8 февраля в России официально стартовал Год науки и технологий. Правительство Российской Федерации совместно с субъектами страны ведет разработку плана мероприятий, приуроченных к этому событию. Тульская область уже направила свои предложения для включения в сводный план.

https://ria.ru/20201218/vaktsinatsiya-1589886565.html

тульская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мгу имени м. в. ломоносова, тульская область