Молодые российские ученые приняли участие в конференции "Старт в науку"
Герб Тульской области
ТУЛА, 10 фев - РИА Новости. Молодые ученые из Тульской и Воронежской областей, Кабардино-Балкарии и Республики Крым приняли участие в межрегиональной конференции "Старт в науку", приуроченной ко Дню российской науки и Году науки и технологий в России, сообщил РИА-Новости представитель пресс-службы правительства Тульской области.
По его словам, в мероприятии, проходящем в режиме видеоконференции, принял участие министр промышленности и науки Тульской области Андрей Платов, который рассказал о правительственной поддержке молодых ученых в регионе. Министр подчеркнул, что молодежь принимает активное участие в реализации таких проектов, как научно-образовательный центр мирового уровня "ТулаТЕХ" и инновационный научно-технологический центр "Композитная долина".
"Кроме того, в рамках мероприятия с лекцией о новых углеродных материалах и их применении в промышленности выступил профессор МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор Авдеев. Затем молодые ученые из тульских вузов представили экспертам прикладные разработки и проекты, которые в перспективе могут быть внедрены в реальном секторе экономики", - рассказал собеседник агентства.
Он напомнил, что 8 февраля в России официально стартовал Год науки и технологий. Правительство Российской Федерации совместно с субъектами страны ведет разработку плана мероприятий, приуроченных к этому событию. Тульская область уже направила свои предложения для включения в сводный план.
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