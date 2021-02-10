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https://ria.ru/20210210/konchalovskiy-1596757034.html
Фильм Кончаловского попал в шорт-лист "Оскара"
Фильм Кончаловского попал в шорт-лист "Оскара"
Лента Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" попала в шорт-лист номинантов на "Оскар", говорится на сайте киноакадемии. РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T03:06
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культура
россия
андрей кончаловский
оскар (премия)
москва
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Лента Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" попала в шорт-лист номинантов на "Оскар", говорится на сайте киноакадемии.Заявки на участие в категории "Иностранный художественный фильм" подали 93 страны. В шорт-лист попали 15, в том числе датская "Еще по одной", французская "Ты и я" и "Ла Йорона" от Гватемалы, а также работы из Боснии и Герцеговины, Гонконга, Ирана, Кот-д'Ивуара, Мексики, Норвегии, Чехии, Румынии и Туниса.Фильм "Дорогие товарищи!" основан на реальных событиях и рассказывает о расстреле рабочих в Новочеркасске в 1962 году. Картина уже получила несколько призов: фестиваля российских фильмов "Спутник над Польшей", спецприз жюри в Венеции, журнал "КиноРепортер" признал ее фильмом года. Сам Кончаловский стал лауреатом кинопремии "Золотой орел" как лучший режиссер.В этом году церемония вручения премий "Оскар" пройдет в 93-й раз. Мероприятие было назначено на 28 февраля, но из-за пандемии его перенесли на 25 апреля. Номинантов объявят 15 марта.
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кино и сериалы, новости культуры, россия, андрей кончаловский, оскар (премия), москва, сша

Фильм Кончаловского попал в шорт-лист "Оскара"

03:06 10.02.2021 (обновлено: 09:48 10.02.2021)
 
© Продюсерский центр Андрея Кончаловского (2020)Кадр из фильма "Дорогие товарищи!"
Кадр из фильма Дорогие товарищи! - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© Продюсерский центр Андрея Кончаловского (2020)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Лента Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" попала в шорт-лист номинантов на "Оскар", говорится на сайте киноакадемии.
Заявки на участие в категории "Иностранный художественный фильм" подали 93 страны. В шорт-лист попали 15, в том числе датская "Еще по одной", французская "Ты и я" и "Ла Йорона" от Гватемалы, а также работы из Боснии и Герцеговины, Гонконга, Ирана, Кот-д'Ивуара, Мексики, Норвегии, Чехии, Румынии и Туниса.
Фильм "Дорогие товарищи!" основан на реальных событиях и рассказывает о расстреле рабочих в Новочеркасске в 1962 году. Картина уже получила несколько призов: фестиваля российских фильмов "Спутник над Польшей", спецприз жюри в Венеции, журнал "КиноРепортер" признал ее фильмом года. Сам Кончаловский стал лауреатом кинопремии "Золотой орел" как лучший режиссер.
В этом году церемония вручения премий "Оскар" пройдет в 93-й раз. Мероприятие было назначено на 28 февраля, но из-за пандемии его перенесли на 25 апреля. Номинантов объявят 15 марта.
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