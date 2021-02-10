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Яровая предложила ввести в школах изучение Нюрнбергского приговора
Яровая предложила ввести в школах изучение Нюрнбергского приговора
Вице-спикер ГД Ирина Яровая сообщила, что обратилась в Минобрнауки и МИД РФ по поводу возможности изучения в школах и вузах текста приговора Нюрнбергского... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T16:10
2021-02-10T16:10
россия
госдума рф
ирина яровая
образование - общество
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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Вице-спикер ГД Ирина Яровая сообщила, что обратилась в Минобрнауки и МИД РФ по поводу возможности изучения в школах и вузах текста приговора Нюрнбергского трибунала, в частности - раздела "Агрессия против СССР".Как уточнили в пресс-службе депутата, ранее предложение было озвучено Яровой в ходе заседания международного научно-практического форума "Уроки Нюрнберга" в ноябре 2020 года. Яровая считает, что изучение приговора Нюрнбергского трибунала, а особенно - раздела "Агрессия против СССР" должно быть предусмотрено в образовательных программах школьного и высшего образования.По словам парламентария, современная молодежь мало знакома с текстом приговора Нюрнбергского трибунала и разделом "Агрессия против СССР". "Я вас уверяю, что прочтение этого раздела сняло бы необходимость очень многих публичных дискуссий. И наверное, очень сильно бы очистило сознание тех невежественных пока еще молодых людей, которые попадают под манипуляции и влияние негодяев, которые пытаются их втаскивать в распространение информации ложной и оскорбительной в отношении ветеранов и итогов Второй мировой войны", - заключила она.Государственная Дума на пленарном заседании приняла в первом чтении проекты Яровой с поправками в УК и КоАП, ужесточающие наказание за реабилитацию нацизма в сети: за отрицание фактов, установленных Нюрнбергским трибуналом, и распространение заведомо ложных сведений о СССР в годы Второй мировой войны в интернете будет грозить штраф до 3 миллионов рублей для юрлиц или лишение свободы до 5 лет.
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россия, госдума рф, ирина яровая, образование - общество, общество

Яровая предложила ввести в школах изучение Нюрнбергского приговора

16:10 10.02.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Вице-спикер ГД Ирина Яровая сообщила, что обратилась в Минобрнауки и МИД РФ по поводу возможности изучения в школах и вузах текста приговора Нюрнбергского трибунала, в частности - раздела "Агрессия против СССР".
Как уточнили в пресс-службе депутата, ранее предложение было озвучено Яровой в ходе заседания международного научно-практического форума "Уроки Нюрнберга" в ноябре 2020 года. Яровая считает, что изучение приговора Нюрнбергского трибунала, а особенно - раздела "Агрессия против СССР" должно быть предусмотрено в образовательных программах школьного и высшего образования.
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"Я выступила сейчас с предложением, и очень надеюсь, что и МИД поддержит, и министерство образования и науки", - отметила Яровая на пленарном заседании в ГД. Она добавила, что "иногда не нужно пересказывать что-то - очень важно ознакомиться с первоисточником".
По словам парламентария, современная молодежь мало знакома с текстом приговора Нюрнбергского трибунала и разделом "Агрессия против СССР". "Я вас уверяю, что прочтение этого раздела сняло бы необходимость очень многих публичных дискуссий. И наверное, очень сильно бы очистило сознание тех невежественных пока еще молодых людей, которые попадают под манипуляции и влияние негодяев, которые пытаются их втаскивать в распространение информации ложной и оскорбительной в отношении ветеранов и итогов Второй мировой войны", - заключила она.
Государственная Дума на пленарном заседании приняла в первом чтении проекты Яровой с поправками в УК и КоАП, ужесточающие наказание за реабилитацию нацизма в сети: за отрицание фактов, установленных Нюрнбергским трибуналом, и распространение заведомо ложных сведений о СССР в годы Второй мировой войны в интернете будет грозить штраф до 3 миллионов рублей для юрлиц или лишение свободы до 5 лет.
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