https://ria.ru/20210210/izolyatsiya-1596882315.html

Глава МИД Германии призвал не изолировать Россию и Китай

Глава МИД Германии призвал не изолировать Россию и Китай

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что не поддерживает политику экономической изоляции России и Китая, поскольку это подталкивает их друг другу и угрожает... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T18:29

2021-02-10T18:29

2021-02-10T18:59

хайко маас

совет европы

россия

мид германии

китай

в мире

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БЕРЛИН, 10 фев – РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что не поддерживает политику экономической изоляции России и Китая, поскольку это подталкивает их друг другу и угрожает появлением "крупнейшего" военно-экономического союза.Он продолжил, что нужно понимать, куда это ведет с геостратеческой точки зрения. "Они (сторонники таких мер по изоляции) подталкивают Россию и Китаю все ближе друг к другу и создают таким образом крупнейший военно-экономический союз, который существует. И я не считаю, что стратегия Запада должна быть в этом противостоянии. Поэтому я против того, чтобы обрубать все мосты с Россией в этом отношении", - добавил министр.В аналогичном ключе он раскритиковал сторонников исключения России из Совета Европы, подчеркнув, что членство в СЕ отвечает интересам граждан РФ. "Я ни во что не ставлю стратегию сожженных мостов, это не только неправильно, это опасно", - подчеркнул Маас.

https://ria.ru/20210102/sotrudnichestvo-1591798891.html

россия

китай

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хайко маас, совет европы, россия, мид германии, китай, в мире