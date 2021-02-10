Глава МИД Германии призвал не изолировать Россию и Китай
18:29 10.02.2021 (обновлено: 18:59 10.02.2021)
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Германии Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
БЕРЛИН, 10 фев – РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что не поддерживает политику экономической изоляции России и Китая, поскольку это подталкивает их друг другу и угрожает появлением "крупнейшего" военно-экономического союза.
"Они (сторонники приостановки проекта "Северный поток 2") говорят, что из-за происходящего в России мы не должны иметь дел с Россией, в конце концов, любой бизнес с Россией идет на пользу государству. Таким образом, это применимо ко всему, это ведет к полной экономической изоляции России. У нас похожие дебаты в отношении Китая, там речь идет о расцеплении, под этим подразумевается не что иное, как экономическая изоляция Китая", - заявил он, выступая в бундестаге.
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Он продолжил, что нужно понимать, куда это ведет с геостратеческой точки зрения. "Они (сторонники таких мер по изоляции) подталкивают Россию и Китаю все ближе друг к другу и создают таким образом крупнейший военно-экономический союз, который существует. И я не считаю, что стратегия Запада должна быть в этом противостоянии. Поэтому я против того, чтобы обрубать все мосты с Россией в этом отношении", - добавил министр.
В аналогичном ключе он раскритиковал сторонников исключения России из Совета Европы, подчеркнув, что членство в СЕ отвечает интересам граждан РФ. "Я ни во что не ставлю стратегию сожженных мостов, это не только неправильно, это опасно", - подчеркнул Маас.