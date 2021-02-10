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Посол России рассказал об интересе земель Германии к вакцине "Спутник V"
Посол России рассказал об интересе земель Германии к вакцине "Спутник V"
Германия на уровне отдельных земель проявляет заинтересованность в совместном с Россией производстве вакцины "Спутник V", заявил посол РФ в стране Сергей... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T18:42
2021-02-10T18:45
вакцина "спутник v"
сергей нечаев (дипломат)
здоровье - общество
германия
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Германия на уровне отдельных земель проявляет заинтересованность в совместном с Россией производстве вакцины "Спутник V", заявил посол РФ в стране Сергей Нечаев.Применение вакцины "Спутник V" уже было одобрено более чем в 20 странах: России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме и Монголии.Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутника V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
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вакцина "спутник v", сергей нечаев (дипломат), здоровье - общество, германия

Посол России рассказал об интересе земель Германии к вакцине "Спутник V"

18:42 10.02.2021 (обновлено: 18:45 10.02.2021)
 
© Министерство иностранных дел Российской ФедерацииЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Германии
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Германии - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© Министерство иностранных дел Российской Федерации
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Германия на уровне отдельных земель проявляет заинтересованность в совместном с Россией производстве вакцины "Спутник V", заявил посол РФ в стране Сергей Нечаев.
"Соответствующие и федеральные земли, и отдельные предприятия готовы к сотрудничеству с нами и в плане производства вакцины. Я думаю, что это будет очень хороший задел" , - сказал он в эфире канала "Россия 24".
Применение вакцины "Спутник V" уже было одобрено более чем в 20 странах: России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме и Монголии.
Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутника V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
 
Вакцина "Спутник V"Сергей Нечаев (дипломат)Здоровье - ОбществоГермания
 
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