https://ria.ru/20210210/interes-1596883984.html

Посол России рассказал об интересе земель Германии к вакцине "Спутник V"

Посол России рассказал об интересе земель Германии к вакцине "Спутник V"

Германия на уровне отдельных земель проявляет заинтересованность в совместном с Россией производстве вакцины "Спутник V", заявил посол РФ в стране Сергей... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T18:42

2021-02-10T18:42

2021-02-10T18:45

вакцина "спутник v"

сергей нечаев (дипломат)

здоровье - общество

германия

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Германия на уровне отдельных земель проявляет заинтересованность в совместном с Россией производстве вакцины "Спутник V", заявил посол РФ в стране Сергей Нечаев.Применение вакцины "Спутник V" уже было одобрено более чем в 20 странах: России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме и Монголии.Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутника V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

германия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", сергей нечаев (дипломат), здоровье - общество, германия