https://ria.ru/20210210/inoagenty-1596793857.html

"Радио Свобода"* оштрафовали на 11 миллионов рублей

"Радио Свобода"* оштрафовали на 11 миллионов рублей

ООО "Радио Свободная Европа / Радио Свобода"* оштрафовали на 11 миллионов рублей за неисполнение требований закона о маркировке СМИ-иноагентов, сообщили РИА... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T11:50

2021-02-10T11:50

2021-02-10T14:18

россия

свобода (радиостанция)

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

общество

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. ООО "Радио Свободная Европа / Радио Свобода"* оштрафовали на 11 миллионов рублей за неисполнение требований закона о маркировке СМИ-иноагентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора.Там пояснили, что материалы зарубежных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой. Эта норма призвана информировать читателя о том, что материалы этих СМИ преследуют интересы других государств. Всего на "Радио Свобода"* и его гендиректора составили 166 протоколов об административном правонарушении — из-за отсутствия или ненадлежащей маркировки на девяти ресурсах, признанных иностранными агентами. * "Радио Свобода" и его региональные проекты, телеканал "Настоящее Время", а также еще несколько подразделений РСЕ/РС включены в России в список СМИ-иноагентов.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, свобода (радиостанция), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество