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"Радио Свобода"* оштрафовали на 11 миллионов рублей
"Радио Свобода"* оштрафовали на 11 миллионов рублей
ООО "Радио Свободная Европа / Радио Свобода"* оштрафовали на 11 миллионов рублей за неисполнение требований закона о маркировке СМИ-иноагентов, сообщили РИА... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T11:50
2021-02-10T11:50
2021-02-10T14:18
россия
свобода (радиостанция)
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. ООО "Радио Свободная Европа / Радио Свобода"* оштрафовали на 11 миллионов рублей за неисполнение требований закона о маркировке СМИ-иноагентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора.Там пояснили, что материалы зарубежных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой. Эта норма призвана информировать читателя о том, что материалы этих СМИ преследуют интересы других государств. Всего на "Радио Свобода"* и его гендиректора составили 166 протоколов об административном правонарушении — из-за отсутствия или ненадлежащей маркировки на девяти ресурсах, признанных иностранными агентами. * "Радио Свобода" и его региональные проекты, телеканал "Настоящее Время", а также еще несколько подразделений РСЕ/РС включены в России в список СМИ-иноагентов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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россия, свобода (радиостанция), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество