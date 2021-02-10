https://ria.ru/20210210/infektsiya-1596762823.html

В хабаровском детском саду выявили вспышку кишечной инфекции

В хабаровском детском саду выявили вспышку кишечной инфекции

Проверка организована из-за вспышки кишечной инфекции у воспитанников детского сада в Хабаровске, сообщает в среду СУСК по Хабаровскому краю и ЕАО. РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T07:41

2021-02-10T07:41

2021-02-10T07:41

хабаровск

хабаровский край

происшествия

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ХАБАРОВСК, 10 фев - РИА Новости. Проверка организована из-за вспышки кишечной инфекции у воспитанников детского сада в Хабаровске, сообщает в среду СУСК по Хабаровскому краю и ЕАО.Указывается, что процессуальная проверка организована "по информации, размещенной в СМИ, по факту вспышки кишечной инфекции у воспитанников детских садов".В ходе проверки установлено, что в феврале в МАДОУ "Детский сад общеразвивающего вида "Родничок" после медицинского обследования "выявлена кишечная инфекция у 5 воспитанников и 2 работников учреждения". "В настоящее время угрозы здоровью воспитанников и работников не имеется", - сообщает ведомство.Следственное управление отмечает, что после будет дана оценка действиям (бездействию) лиц, ответственных за соблюдение санитарно-эпидемиологических норм на предмет наличия состава преступления, предусмотренного частью 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое отравление людей). "По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что массовое отравление в школе-интернате №2 в Хабаровске произошло в конце января из-за норовируса у 16 детей и 3 взрослых, передавшегося от сотрудников столовой через салат. В инфекционную больницу тогда попали 13 подростков.

https://ria.ru/20200718/1574522562.html

хабаровск

хабаровский край

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хабаровск, хабаровский край, происшествия