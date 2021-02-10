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https://ria.ru/20210210/gazoprovod-1596847435.html
В ФРГ рассказали о закрытых переговорах с США по "Северному потоку — 2"
В ФРГ рассказали о закрытых переговорах с США по "Северному потоку — 2"
Власти ФРГ находятся в контакте с администрацией США в связи с возможными санкциями против "Северного потока — 2", но это закрытые переговоры, заявила... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T15:54
2021-02-10T16:07
северный поток — 2
германия
сша
в мире
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БЕРЛИН, 10 фев - РИА Новости. Власти ФРГ находятся в контакте с администрацией США в связи с возможными санкциями против "Северного потока — 2", но это закрытые переговоры, заявила заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер."От имени правительства ФРГ могу сказать, что мы приняли к сведению сообщения СМИ, правительство ФРГ находится в контакте с администрацией США по поводу санкций США и угроз санкций против "Северного потока — 2", однако это закрытые переговоры, закрытый письменный обмен и закрытые переговоры, которые мы не комментируем", - сказала Деммер на брифинге в Берлине.Она добавила, что правительство ФРГ ранее также вело закрытые переговоры с США по данной теме, эти переговоры также проходили в закрытом режиме."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров - в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии. С датскими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.
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северный поток — 2, германия, сша, в мире

В ФРГ рассказали о закрытых переговорах с США по "Северному потоку — 2"

15:54 10.02.2021 (обновлено: 16:07 10.02.2021)
 
© РИА Новости / Nord Stream 2Надводная сварка захлёстного стыка во время строительства газопровода "Северный поток-2"
Надводная сварка захлёстного стыка во время строительства газопровода Северный поток-2 - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Nord Stream 2
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БЕРЛИН, 10 фев - РИА Новости. Власти ФРГ находятся в контакте с администрацией США в связи с возможными санкциями против "Северного потока — 2", но это закрытые переговоры, заявила заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер.
"От имени правительства ФРГ могу сказать, что мы приняли к сведению сообщения СМИ, правительство ФРГ находится в контакте с администрацией США по поводу санкций США и угроз санкций против "Северного потока — 2", однако это закрытые переговоры, закрытый письменный обмен и закрытые переговоры, которые мы не комментируем", - сказала Деммер на брифинге в Берлине.
Подготовка трубы для строительства газопровода Nord Stream 2 в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
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Spiegel предрек руины в Европе в случае остановки "Северного потока — 2"
Она добавила, что правительство ФРГ ранее также вело закрытые переговоры с США по данной теме, эти переговоры также проходили в закрытом режиме.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров - в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии. С датскими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
 
Северный поток — 2ГерманияСШАВ мире
 
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