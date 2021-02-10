https://ria.ru/20210210/gaz-1596865120.html
В Коми возбудили дело после гибели семьи от отравления угарным газом
В Коми возбудили дело после гибели семьи от отравления угарным газом
Уголовное дело возбуждено по факту гибели семьи из трех человек от угарного газа в Печоре в Коми, сообщает пресс-служба регионального управления СК. РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T17:04
2021-02-10T17:04
2021-02-10T17:04
россия
следственный комитет россии (ск рф)
печора
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 фев – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту гибели семьи из трех человек от угарного газа в Печоре в Коми, сообщает пресс-служба регионального управления СК.По данным пресс-службы, 9 февраля в квартире дома по улице Мира были обнаружены тела 69-летнего мужчины, его 68-летней жены и их 32-летнего сына. По предварительным данным члены семьи скончались от отравления угарным газом. В ходе осмотра места происшествия выявлено отсутствие тяги в газоотводной шахте газовой колонки, а также наличие слоя наледи на дымовом канале.Как уточнили в пресс-службе, было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц".
https://radiosputnik.ria.ru/20210208/proisshestviya-1596528224.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), печора, происшествия