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В Коми возбудили дело после гибели семьи от отравления угарным газом
В Коми возбудили дело после гибели семьи от отравления угарным газом
Уголовное дело возбуждено по факту гибели семьи из трех человек от угарного газа в Печоре в Коми, сообщает пресс-служба регионального управления СК. РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T17:04
2021-02-10T17:04
россия
следственный комитет россии (ск рф)
печора
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 фев – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту гибели семьи из трех человек от угарного газа в Печоре в Коми, сообщает пресс-служба регионального управления СК.По данным пресс-службы, 9 февраля в квартире дома по улице Мира были обнаружены тела 69-летнего мужчины, его 68-летней жены и их 32-летнего сына. По предварительным данным члены семьи скончались от отравления угарным газом. В ходе осмотра места происшествия выявлено отсутствие тяги в газоотводной шахте газовой колонки, а также наличие слоя наледи на дымовом канале.Как уточнили в пресс-службе, было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц".
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россия
печора
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россия, следственный комитет россии (ск рф), печора, происшествия

В Коми возбудили дело после гибели семьи от отравления угарным газом

17:04 10.02.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 фев – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту гибели семьи из трех человек от угарного газа в Печоре в Коми, сообщает пресс-служба регионального управления СК.
"В Печоре по факту гибели семьи от отравления угарным газом возбуждено уголовное дело", - сказано в сообщении.
Московский район Кунцево - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
8 февраля, 15:35
СК: три человека погибли от отравления газом в перепланированной квартире
По данным пресс-службы, 9 февраля в квартире дома по улице Мира были обнаружены тела 69-летнего мужчины, его 68-летней жены и их 32-летнего сына. По предварительным данным члены семьи скончались от отравления угарным газом. В ходе осмотра места происшествия выявлено отсутствие тяги в газоотводной шахте газовой колонки, а также наличие слоя наледи на дымовом канале.
Как уточнили в пресс-службе, было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц".
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)ПечораПроисшествия
 
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