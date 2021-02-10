https://ria.ru/20210210/ekvador-1596912973.html
Путин назначил нового посла в Эквадоре
Путин назначил нового посла в Эквадоре
Президент России Владимир Путин назначил Владимира Спринчана новым чрезвычайным и полномочным послом РФ в Эквадоре, соответствующий указ опубликован на... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T22:47
2021-02-10T22:47
2021-02-10T22:47
россия
андрей векленко
владимир путин
эквадор
политика
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Владимира Спринчана новым чрезвычайным и полномочным послом РФ в Эквадоре, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Другим указом Путин освободил Андрея Векленко от обязанностей посла РФ в Эквадоре.
https://ria.ru/20210204/naznachenie-1596007925.html
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россия, андрей векленко, владимир путин, эквадор, политика