https://ria.ru/20210210/dzhordzhiya-1596886500.html

Джорджия начала расследование "попыток" Трампа повлиять на выборы

Джорджия начала расследование "попыток" Трампа повлиять на выборы

Прокуратура округа Фултон в штате Джорджия начала уголовное расследование "попыток" экс-президента США Дональда Трампа повлиять на исход президентских выборов в РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T18:51

2021-02-10T18:51

2021-02-10T18:51

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джо байден

джорджия

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ВАШИНГТОН, 10 фев – РИА Новости. Прокуратура округа Фултон в штате Джорджия начала уголовное расследование "попыток" экс-президента США Дональда Трампа повлиять на исход президентских выборов в этом штате, сообщает New York Times.По информации газеты, расследование касается в том числе телефонного разговора Трампа с госсекретарем штата Брэдом Раффенспергером, в котором Трамп якобы просил найти "недостающие" для его победы голоса. Запись телефонного разговора попала в открытый доступ, и Трамп подвергся критике за выдвигаемые госсекретарю штата требования и тон, в котором он требовал найти необходимые голоса. Трамп отвергает обвинения, заявляя о своей уверенности в том, что его победа в Джорджии была скомпрометирована. Как сообщает издание, окружной прокурор направил запросы ряду чиновников округа с требованием сохранить все документы, которые могут касаться действий президента и результатов прошедших в ноябре выборов.По итогам выборов Джорджия проголосовала за Джо Байдена, несколько пересчетов голосов, которые запрашивала команда Трампа, подтвердили победу демократа в традиционно республиканском штате.Уголовное расследование в Джорджии - второе к настоящему времени уголовное разбирательство в отношении Трампа. Еще одно идет в Нью-Йорке.

https://radiosputnik.ria.ru/20210210/tramp-1596819917.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, джорджия, сша, в мире