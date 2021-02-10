Джорджия начала расследование "попыток" Трампа повлиять на выборы
© Sputnik / Артур ГабдрахмановМитинг в поддержку действующего президента США Дональда Трампа в Салеме, столице штата Орегон
© Sputnik / Артур Габдрахманов
ВАШИНГТОН, 10 фев – РИА Новости. Прокуратура округа Фултон в штате Джорджия начала уголовное расследование "попыток" экс-президента США Дональда Трампа повлиять на исход президентских выборов в этом штате, сообщает New York Times.
По информации газеты, расследование касается в том числе телефонного разговора Трампа с госсекретарем штата Брэдом Раффенспергером, в котором Трамп якобы просил найти "недостающие" для его победы голоса. Запись телефонного разговора попала в открытый доступ, и Трамп подвергся критике за выдвигаемые госсекретарю штата требования и тон, в котором он требовал найти необходимые голоса. Трамп отвергает обвинения, заявляя о своей уверенности в том, что его победа в Джорджии была скомпрометирована. Как сообщает издание, окружной прокурор направил запросы ряду чиновников округа с требованием сохранить все документы, которые могут касаться действий президента и результатов прошедших в ноябре выборов.
По итогам выборов Джорджия проголосовала за Джо Байдена, несколько пересчетов голосов, которые запрашивала команда Трампа, подтвердили победу демократа в традиционно республиканском штате.
Уголовное расследование в Джорджии - второе к настоящему времени уголовное разбирательство в отношении Трампа. Еще одно идет в Нью-Йорке.