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В ДНР обвинили ВСУ в размещении техники в населенных пунктах в Донбассе
В ДНР обвинили ВСУ в размещении техники в населенных пунктах в Донбассе
Украинские силовики разместили шесть единиц военной техники в населенных пунктах в Донбассе, заявил в среду журналистам представитель Народной милиции... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T17:49
2021-02-10T17:49
ситуация в днр и лнр
днр
донбасс
вооруженные силы украины
в мире
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ДОНЕЦК, 10 фев - РИА Новости. Украинские силовики разместили шесть единиц военной техники в населенных пунктах в Донбассе, заявил в среду журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.Он пояснил, что на территории трех населенных пунктов были выявлены БТР и БМП-1.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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ситуация в днр и лнр, днр, донбасс, вооруженные силы украины, в мире

В ДНР обвинили ВСУ в размещении техники в населенных пунктах в Донбассе

17:49 10.02.2021
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Народной милиции ДНР на позиции в Новоазовском районе у села Саханка вблизи линии соприкосновения
Военнослужащий Народной милиции ДНР на позиции в Новоазовском районе у села Саханка вблизи линии соприкосновения - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 10 фев - РИА Новости. Украинские силовики разместили шесть единиц военной техники в населенных пунктах в Донбассе, заявил в среду журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"Выявлено размещение шести единиц военной техники вооруженных формирований Украины вблизи жилых домов и муниципальных объектов на подконтрольной Украине территории", - сказал представитель ведомства.
Он пояснил, что на территории трех населенных пунктов были выявлены БТР и БМП-1.
Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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