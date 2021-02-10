В ДНР обвинили ВСУ в размещении техники в населенных пунктах в Донбассе
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Народной милиции ДНР на позиции в Новоазовском районе у села Саханка вблизи линии соприкосновения
ДОНЕЦК, 10 фев - РИА Новости. Украинские силовики разместили шесть единиц военной техники в населенных пунктах в Донбассе, заявил в среду журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"Выявлено размещение шести единиц военной техники вооруженных формирований Украины вблизи жилых домов и муниципальных объектов на подконтрольной Украине территории", - сказал представитель ведомства.
Он пояснил, что на территории трех населенных пунктов были выявлены БТР и БМП-1.
Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
9 декабря 2019, 21:34ИнфографикаМинские соглашения