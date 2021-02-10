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В ДНР обвинили ВСУ в размещении техники в населенных пунктах в Донбассе

В ДНР обвинили ВСУ в размещении техники в населенных пунктах в Донбассе

Украинские силовики разместили шесть единиц военной техники в населенных пунктах в Донбассе, заявил в среду журналистам представитель Народной милиции... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T17:49

2021-02-10T17:49

2021-02-10T17:49

ситуация в днр и лнр

днр

донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 10 фев - РИА Новости. Украинские силовики разместили шесть единиц военной техники в населенных пунктах в Донбассе, заявил в среду журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.Он пояснил, что на территории трех населенных пунктов были выявлены БТР и БМП-1.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

донбасс

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в днр и лнр, днр, донбасс, вооруженные силы украины, в мире